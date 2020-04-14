武漢肺炎》WHO改口稱一開始就懷疑人傳人 遭美網媒打臉

WHO官員范科霍芙（見圖）13日表示，2019年12月31日就懷疑有人傳人現象，被美國網媒列出WHO在1月的說法打臉。（資料照，法新社）

2020-04-14 22:50:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎延燒全球，世界衛生組織（WHO）近日宣稱，台灣去年未警告新型冠狀病毒可能會人傳人，遭到我國中央疫情指揮中心出示信件打臉；然而，WHO官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）13日卻表示，從2019年12月31日後就懷疑有人傳人現象，也被美國網媒列出WHO在1月的說法暗酸。

綜合媒體報導，世界衛生組織（WHO）否認台灣曾警告武漢肺炎可能人傳人，中央流行疫情指揮中心11日公布去年致函WHO的信件，當中兩個關鍵詞「isolated for treatment」（隔離治療）和「atypical pneumonia」（非典型肺炎）都指出病毒恐會人傳人，指揮官陳時中怒批世衛「內行人講外行話」。

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領導研究冠狀病毒部門的WHO官員范科霍芙13日表示，他們「從一開始」於12月31日接獲首起通報，由於是肺炎病例，依照她身為冠狀病毒和流感方面的專家，考量到是呼吸道病原體，當然認為可能會人傳人。

根據《每日電訊》報導，世界衛生組織1月14日在推特聲稱，據中國官方初步調查，未在武漢發現新冠病毒有明顯人傳人的證據；范科霍芙同日指出，「病毒有限人傳人極可能出現在家庭傳播」，但她也補充說「現在很清楚沒有持續人傳人」。

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