為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》WHO改口稱一開始就懷疑人傳人 遭美網媒打臉

WHO官員范科霍芙（見圖）13日表示，2019年12月31日就懷疑有人傳人現象，被美國網媒列出WHO在1月的說法打臉。（資料照，法新社）

WHO官員范科霍芙（見圖）13日表示，2019年12月31日就懷疑有人傳人現象，被美國網媒列出WHO在1月的說法打臉。（資料照，法新社）

2020-04-14 22:50:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎延燒全球，世界衛生組織（WHO）近日宣稱，台灣去年未警告新型冠狀病毒可能會人傳人，遭到我國中央疫情指揮中心出示信件打臉；然而，WHO官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）13日卻表示，從2019年12月31日後就懷疑有人傳人現象，也被美國網媒列出WHO在1月的說法暗酸。

綜合媒體報導，世界衛生組織（WHO）否認台灣曾警告武漢肺炎可能人傳人，中央流行疫情指揮中心11日公布去年致函WHO的信件，當中兩個關鍵詞「isolated for treatment」（隔離治療）和「atypical pneumonia」（非典型肺炎）都指出病毒恐會人傳人，指揮官陳時中怒批世衛「內行人講外行話」。

領導研究冠狀病毒部門的WHO官員范科霍芙13日表示，他們「從一開始」於12月31日接獲首起通報，由於是肺炎病例，依照她身為冠狀病毒和流感方面的專家，考量到是呼吸道病原體，當然認為可能會人傳人。

根據《每日電訊》報導，世界衛生組織1月14日在推特聲稱，據中國官方初步調查，未在武漢發現新冠病毒有明顯人傳人的證據；范科霍芙同日指出，「病毒有限人傳人極可能出現在家庭傳播」，但她也補充說「現在很清楚沒有持續人傳人」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
世衛討好中國？ 中官方認可治武肺中藥 漲價近6倍
2020-04-14 21:46

世衛討好中國？ 中官方認可治武肺中藥 漲價近6倍
稀有！她曬藥局限量版「國旗口罩」 網友暴動求交換
2020-04-14 20:10

稀有！她曬藥局限量版「國旗口罩」 網友暴動求交換
母親節私藏組合　成后美肌不費力！

母親節私藏組合　成后美肌不費力！
中國重開野味市場！ 澳洲總理砲轟：WHO竟坐視不管
2020-04-14 12:46

中國重開野味市場！ 澳洲總理砲轟：WHO竟坐視不管
真是衛生紙做的！中國4600萬「超薄口罩」 黑心製造+1
2020-04-14 00:44

真是衛生紙做的！中國4600萬「超薄口罩」 黑心製造+1
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
總理夫人「呃」引台網友怒火 新加坡鄉民「真實反應」曝光
2020-04-14 00:08

總理夫人「呃」引台網友怒火 新加坡鄉民「真實反應」曝光
「台灣女孩風」引發中泰鍵盤戰！ 五毛慘敗崩潰嗆：不去了
2020-04-13 21:29

「台灣女孩風」引發中泰鍵盤戰！ 五毛慘敗崩潰嗆：不去了
國際今日熱門
2020-04-14 06:49

等疫情結束後算帳？ 英情報機構：應重新審視與中國關係

2020-04-14 02:19

紐約州長：最壞已過去 將公布商店學校重開計畫

2020-04-14 02:59

紐約武漢肺炎累計死亡破萬 州長：最糟階段已過

2020-04-14 05:30

買200萬片中製爛口罩 芬蘭官員下台

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播