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真是衛生紙做的！中國4600萬「超薄口罩」 黑心製造+1

中國又查獲有不肖工廠利用衛生紙製作口罩，數量竟達4600萬片，不法賺取近1億人民幣（約新台幣4.2億元）的暴利。圖為中國一家口罩工廠產線，非當事工廠。（法新社檔案照）

中國又查獲有不肖工廠利用衛生紙製作口罩，數量竟達4600萬片，不法賺取近1億人民幣（約新台幣4.2億元）的暴利。圖為中國一家口罩工廠產線，非當事工廠。（法新社檔案照）

2020-04-14 00:44:11

〔即時新聞／綜合報導〕武漢疫情延燒全球，防疫物資緊缺，中國在全球推行「口罩外交」，反而因劣質的口罩品質導致形象更差。近日中國湖北仙桃市就有不肖業者被警方查獲，竟用「衛生紙」充當熔噴布來製作口罩，大賺災難財，涉案市值約1億人民幣（約新台幣4.2億元）。

綜合中媒報導，中國湖北省仙桃市警方自武漢肺炎疫情發後，共取締了273家非法口罩工廠、查獲4600萬片不合格口罩，涉案近人民幣1億元。市場監管局工作人員指出，因為疫情關係，導致口罩原料熔噴布極為短缺，不少不良商家買不到原料，就使用紙等假冒來製作。

市場監管局工作人員強調，使用衛生紙等其他材質來製作口罩根本無法隔絕病菌，相較合格口罩來說，滲水情況也相當嚴重。

事實上，中國防疫物品有瑕疵的情況屢見不鮮，過去幾週就傳出西班牙、捷克、斯洛伐克、土耳其和英國等國家的科學家和衛生當局抱怨，向中國企業採購的檢驗試劑組有瑕疵。

荷蘭日前從中國採購60萬片口罩的過濾效果不佳且尺寸不符，當局在上週要求退回。芬蘭7日檢測從中國運來的個人防護裝備，發現不符合在醫院使用的標準；而澳洲邊境官員也查獲80萬片來自中國、品質低劣的口罩。

西班牙衛生當局也因為發現篩檢結果不精確，上月回收派給馬德里地方政府的8000個篩檢試劑組，並把還沒分派的5萬組快篩試劑退貨。土耳其日前也傳出，有部分中國製的篩檢試劑精準度不合格無法使用。

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