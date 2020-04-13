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總理夫人「呃」引台網友怒火 新加坡鄉民「真實反應」曝光

新加坡總理李顯龍（左）的夫人何晶（右）對於台灣捐贈口罩的新聞，在臉書留下謎樣一句「呃......」後，引爆台灣網友怒火；13日她已經更新貼文，感謝所有台灣友人。（路透檔案照）

新加坡總理李顯龍（左）的夫人何晶（右）對於台灣捐贈口罩的新聞，在臉書留下謎樣一句「呃......」後，引爆台灣網友怒火；13日她已經更新貼文，感謝所有台灣友人。（路透檔案照）

2020-04-14 00:08:58

〔即時新聞／綜合報導〕台灣打算援贈新南向國家口罩，新加坡也可望包括在內，但新加坡總理李顯龍夫人何晶在臉書留下謎樣一句「呃...」（Errrr....）評論，引發台灣網友不滿留言灌爆臉書。相關話題也引發新加坡鄉民熱議，不少人認為，以何晶的身分地位寫出「呃...」的確不妥，甚至狂酸她為何有時間一直在臉書發文章，一天就發幾十篇。

我國第二波口罩援助行動將包括新南向國家，總計將捐出1百萬片口罩，據了解對象可能包括新加坡、馬來西亞、緬甸、菲律賓、印尼、越南和印度等國。而星國總理夫人何晶日前在臉書分享相關新聞，並留下註解「呃...」（Errrr ....），引發兩國網友熱議，質疑何晶不領情，事後何晶的臉書也遭到大批網友出征、圍剿。

對此，有網友在PTT 貼出新加坡鄉民在論壇reddit討論相關話題，有新加坡鄉民在reddit上轉貼「在台灣捐贈口罩給新加坡後，何晶回應『Errrr...』並受到台灣媒體的炮火攻擊」的報導，其中不少熱門留言皆圍繞著一個關鍵，就是新加坡鄉民都覺得何晶的發文不符合其身分地位。

新加坡鄉民紛紛表示，「像她種留言根本就是嘩眾取竉，她是公眾人物也是總理夫人，這種地位的人不應該隨便留『Err...』，此舉很不妥」、「詭異的點在於，一般來說有政治背景的公眾人物，在社群媒體上的使用會有所限制，較沒有自己的空間，就算是個人的想法，也可能被解讀為官方說法，不過她卻像位路人大嬸一樣不停地發文」、「為什麼何晶有那的多時間上臉書？她不是應該管理淡馬錫嗎？然而我們每天都看到她發好幾篇文」、「公關技能薄弱...」、「我也有同樣的疑問，一般人都沒PO這麼多了，而且會發那麼多文的人，也都不會是CEO」。

有台灣網友也留言說「希望兩國友誼不會受到影響」，未料有星國鄉民回應，每年不知道有多少朋友跑到台北玩，而且台灣珍奶店在新加坡無所不在，「星馬華人普遍是滿喜歡台灣和台灣人的，網路上的人還真的不能代表現實生活裡的人。」意外上演了雙方「大和解」的戲碼。

眼見風波越演越烈，何晶也在13日中午更新該篇貼文表示，感謝所有的台灣朋友，「請知道我永遠感激你們」，也呼籲大家不要在網路上互相攻擊，齊心協力對抗疫情。

對此，我外交部發言人歐江安表示，外交部有關注到新加坡總理夫人更新臉書貼文，對此不再評論。我方重申，台星關係長遠深厚，政府和民間關係都相當密切，兩國政府也極為珍惜此特殊友誼。兩國政府間將基於長久情誼，持續深化關係。外交部也呼籲國人，珍惜台星兩國得來不易的情誼。

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新加坡總理夫人何晶11日在臉書上謎樣回應「呃」，引發熱議。何晶13日中午更新文章表示，感謝所有的台灣朋友，「請知道我永遠感激你們」。（翻攝自臉書）

新加坡總理夫人何晶11日在臉書上謎樣回應「呃」，引發熱議。何晶13日中午更新文章表示，感謝所有的台灣朋友，「請知道我永遠感激你們」。（翻攝自臉書）

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