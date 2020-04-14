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世衛討好中國？ 中官方認可治武肺中藥 漲價近6倍

中國官方批准連花清瘟說明書新增武漢肺炎輕症的療效。（翻攝自微博）

中國官方批准連花清瘟說明書新增武漢肺炎輕症的療效。（翻攝自微博）

2020-04-14 21:46:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕自武漢肺炎疫情爆發以來，中國領導人習近平再三強調「堅持中西醫結合、中西藥並用」。世衛組織（WHO）3月間疑似為了討好習近平，中文網站刪除「傳統醫藥可能有害」字眼。隨後中國工程院院士鍾南山團隊研究便宣稱，一款由中國藥廠獨家生產的複方中藥「連花清瘟」可有抑制病毒後，讓該藥成為一夕爆紅的抗疫聖品，在國際市場受到追捧，價格大漲近6倍仍供不應求。中國國家藥品監督管理局14日更正式批准該藥品在「功能主治」中寫明，可用作醫治武漢肺炎輕症病例。

連花清瘟由石家莊以嶺藥業股份有限公司獨家生產，該公司為鍾南山的同事，也是中國工程院院士吳以嶺所創建。據該公司的資料，連花清瘟膠囊的主要成份包括連翹、金銀花、炙麻黃、炒苦杏仁、石膏、板藍根、綿馬貫眾、魚腥草、廣藿香、大黃、紅景天、薄荷腦、甘草，輔料為為澱粉。

綜合中媒報導，連花清瘟被中國的「國家隊」專家點名後身價飆漲，就連中國駐外大使館給當地留學生準備的「健康包」中，都備妥此一防疫藥品，在市場需求急速升溫下，原本在中國才賣人民幣十幾元的連花清瘟，如今價格已漲到每盒100元，還也不能保證有貨。以嶺葯業股價14日更在最新公告刺激下，突然放量衝上漲停，攀上了31.32元/股的上市以來最高價。

以嶺藥業聲稱，目前連花清瘟產品在已註冊的6個國家（加拿大、巴西、印尼、莫三比克、羅馬尼亞和泰國）和香港、澳門的銷售透過當地代理商完成。

中藥治療安全性本身在中國引發不少質疑。中醫批評者認為，中醫不經過像西醫一樣的臨床實驗，其安全性和療效難以服眾。中醫的支持者則認為，中醫歷史講究辯證體系，因此無法對標美國標凖，而中國「國家隊」不避嫌地吹捧鍾南山同事旗下公司獨門生產的複方中藥，是否涉及龐大利益糾葛，啟人疑竇。

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