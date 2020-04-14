為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

拒絕台灣詐欺犯引渡中國！ 捷克法院：避免遭到不人道待遇

台灣8名電信詐欺犯於2018年遭到捷克警方逮捕，中國要求引渡8人到中國受審。對此，捷克政府上週裁定不將8人引渡到中國，法院指出，申訴人引《歐洲人權公約》禁止酷刑、遭到不人道或有辱人格待遇的條文是有其依據，無法保證中國是否能遵守相關規範。（路透）

台灣8名電信詐欺犯於2018年遭到捷克警方逮捕，中國要求引渡8人到中國受審。對此，捷克政府上週裁定不將8人引渡到中國，法院指出，申訴人引《歐洲人權公約》禁止酷刑、遭到不人道或有辱人格待遇的條文是有其依據，無法保證中國是否能遵守相關規範。（路透）

2020-04-14 20:22:16

〔即時新聞／綜合報導〕台灣8名電信詐欺犯於2018年遭到捷克警方逮捕，中國要求引渡到中國受審。對此，捷克政府上週裁定不將8人引渡到中國，法院指出，申訴人引《歐洲人權公約》禁止酷刑、遭到不人道或有辱人格待遇的條文有其依據，無法保證中國是否能遵守相關規範。

捷克憲法法院4月9日發布的判決書援引《歐洲人權公約》和捷克憲章第7條第2款法規指出，「任何人不得遭受酷刑、不人道或有辱人格待遇或處罰」。法院認為，中國提出的外交保證不能排除申訴人受虐待的風險，也不確定上述規範對中國當局執法是否有約束力。儘管中國法律禁止酷刑，實際上，還是會出現形式不同的虐待行為。

另外，判決也提到，一旦這8名台灣公民被引渡到中國，不能保證捷克駐中國領事人員可以被允許去探望他們，因為中國的法律並沒有保障這些，而即便中國答應，也未必有辦法在探視時找出台灣公民沒有被虐待的證據。由於捷克法院沒有這方面的前例，將謹慎行事，並研究中國過去是否對其他歐洲國家兌現承諾。

捷克警方2018年年初逮捕8名台灣籍詐欺犯，中國政府要求捷克引渡這些人到中國。2019年5月，捷克法院採信中國「公平審判」和「不判死刑」的保證，裁定將其中4名嫌犯遣送到中國；同年7月，捷克政府反駁法院先前的裁定，給予「輔助性保護」，此舉等於拒絕中國的引渡要求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國威脅訪台將報復 捷克總理不爽嗆中應撤換大使
2020-03-10 09:38

中國威脅訪台將報復 捷克總理不爽嗆中應撤換大使
外媒曝捷克友台遭中國恫嚇 耿爽：不知道消息從何而來
2020-02-21 00:42

外媒曝捷克友台遭中國恫嚇 耿爽：不知道消息從何而來
母親節私藏組合　成后美肌不費力！

母親節私藏組合　成后美肌不費力！
中國要求引渡台灣詐欺犯 捷克政府反駁法院送中裁決
2019-07-16 11:17

中國要求引渡台灣詐欺犯 捷克政府反駁法院送中裁決
捷克採信中國保證不判死刑 4台灣詐騙犯遣送中國
2019-05-28 10:13

捷克採信中國保證不判死刑 4台灣詐騙犯遣送中國
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
國際今日熱門
2020-04-14 06:49

等疫情結束後算帳？ 英情報機構：應重新審視與中國關係

2020-04-14 02:19

紐約州長：最壞已過去 將公布商店學校重開計畫

2020-04-14 02:59

紐約武漢肺炎累計死亡破萬 州長：最糟階段已過

2020-04-14 05:30

買200萬片中製爛口罩 芬蘭官員下台

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播