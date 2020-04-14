拒絕台灣詐欺犯引渡中國！ 捷克法院：避免遭到不人道待遇

台灣8名電信詐欺犯於2018年遭到捷克警方逮捕，中國要求引渡8人到中國受審。對此，捷克政府上週裁定不將8人引渡到中國，法院指出，申訴人引《歐洲人權公約》禁止酷刑、遭到不人道或有辱人格待遇的條文是有其依據，無法保證中國是否能遵守相關規範。（路透）

2020-04-14 20:22:16

〔即時新聞／綜合報導〕台灣8名電信詐欺犯於2018年遭到捷克警方逮捕，中國要求引渡到中國受審。對此，捷克政府上週裁定不將8人引渡到中國，法院指出，申訴人引《歐洲人權公約》禁止酷刑、遭到不人道或有辱人格待遇的條文有其依據，無法保證中國是否能遵守相關規範。

捷克憲法法院4月9日發布的判決書援引《歐洲人權公約》和捷克憲章第7條第2款法規指出，「任何人不得遭受酷刑、不人道或有辱人格待遇或處罰」。法院認為，中國提出的外交保證不能排除申訴人受虐待的風險，也不確定上述規範對中國當局執法是否有約束力。儘管中國法律禁止酷刑，實際上，還是會出現形式不同的虐待行為。

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另外，判決也提到，一旦這8名台灣公民被引渡到中國，不能保證捷克駐中國領事人員可以被允許去探望他們，因為中國的法律並沒有保障這些，而即便中國答應，也未必有辦法在探視時找出台灣公民沒有被虐待的證據。由於捷克法院沒有這方面的前例，將謹慎行事，並研究中國過去是否對其他歐洲國家兌現承諾。

捷克警方2018年年初逮捕8名台灣籍詐欺犯，中國政府要求捷克引渡這些人到中國。2019年5月，捷克法院採信中國「公平審判」和「不判死刑」的保證，裁定將其中4名嫌犯遣送到中國；同年7月，捷克政府反駁法院先前的裁定，給予「輔助性保護」，此舉等於拒絕中國的引渡要求。

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