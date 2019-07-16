中國要求引渡台灣詐欺犯 捷克政府反駁法院送中裁決

2019-07-16 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國要求引渡的8名台灣籍電信詐欺犯，捷克政府15日給予「輔助性保護，此舉等於拒絕中國的引渡要求，反駁捷克法院先前的裁定。

綜合媒體報導，去年1月，根據中國發出的國際逮捕令，8名台灣電信詐欺犯遭到捷克警方逮捕。中國警方的報告指控，自2017年7月以來，這些人偽裝成警察、檢察官或政府官員，詐騙居住在澳洲的中國婦女。

捷克內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）15日在推特上證實，內政部已經對中國要求引渡的台灣犯罪嫌疑人提供輔助性保護（Subsidiary protection），並強調由於這是一項非公開行政程序，不會就此案提供任何進一步的資訊。輔助性保護與庇護不同，它提供一段固定的時間，暫時免於被遣返的命運，一定期間過後還可延長，以免他們受到迫害。

台灣詐欺犯的辯護律師克魯帝納（Miroslav Krutina）表示，根據內政部的說法，在中國存在著真正的危險，例如不人道待遇、酷刑和被判死刑的風險，因此決定給他們輔助性保護。

報導提到，布拉格地方法院去年秋天就此問題做出裁決，相信詐欺犯被引渡到中國，不會有死刑的風險。該釋放仍需要捷克司法部長批准。布拉格高等法院上月中旬做出最後裁決，維持同意引渡中國的原判。捷克內政部如今拒絕中國引渡的要求，等於反駁法院先前的裁定。

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Mohu potvrdit, že Ministerstvo vnitra poskytlo dočasnou doplňkovou ochranu Tchajwancům, jejichž extradici žádá Čína. Jedná se o doplňkovou ochranu, nikoliv azyl. Vzhledem k tomu, že jde o neveřejné správní řízení, nebudeme k případu poskytovat jakékoliv bližší informace. — Jan Hamáček （@jhamacek） July 15, 2019

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