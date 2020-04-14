武漢肺炎》全球確診突破192萬 死亡逾11萬

武漢肺炎仍在全球不斷擴散。（美聯社）

2020-04-14 16:16:19

首次上稿：06:22

更新時間：16:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，台灣累計確診數393例，其中6例死亡。總計全球共192萬4878例確診，11萬9766例死亡。

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根據《約翰霍普金斯大學》、《ncov2019.live》、《Worldometers》、《新浪網》以及各國政府發布的最新疫情動態顯示，目前中國累計確診病例達82249例，死亡3341例；香港1009例，死亡4例；澳門45例，死亡0例。

【04/14 14:25】4～8歲小童立體口罩 4/15起全面網購

中央流行疫情指揮中心今日公布，實名制2.0第5期網購自4月15日起開始預訂，除原本成人口罩外，將試辦網購4至8歲小童立體口罩，民眾一樣透過Emask口罩預購系統預訂。另外，因成人購買兒童口罩比例過高，將恢復兒童口罩購買年齡限制，16（含）歲以下之健保卡才能購買兒童口罩。

【04/14 14:21】睽違一個多月後再現零確診 陳時中：值得大家高興一下...

中央流行疫情指揮中心今日表示，國內無新增確診病例，是繼上一次3月9日零確診後，睽違一個多月後，再度出現零確診，指揮官陳時中表示，值得大家高興一下，但仍要維持。

【04/14 12:28】詭！各國領導人奮力抗疫之際 尼加拉瓜總統消失1個月

隨著武漢肺炎席捲全球，各國領導人紛紛帶領國民對抗疫情，但尼加拉瓜74歲總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）已經消失超過1個月。據《CNN》報導，奧蒂嘉上一次在公共場合出現，是在2月21日由電視轉播的軍事活動。3月12日則是他最後一次「露臉」，當時奧蒂嘉參與了中美洲國家元首的網路電話會議，沒有公眾的視野之中現身。

【04/14 12:28】紐約等10州擬自行重啟經濟活動 川普：我說了才算！

美國紐約等10州宣布，將逐步重啟經濟活動，對此，美國總統川普在當地時間週一（13）強調，重啟經濟由他決定，但仍會與各州合作。

【04/14 11:23】疫情迅速擴散 馬國衛生部：個人防護設備存量僅剩兩週

武漢肺炎疫情在世界持續蔓延，東南亞地區的疫情也持續擴散中，馬來西亞已有4817例確診、77例死亡，衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）指出，由於個人防護設備使用量激增，目前存量只能再維持兩週的使用量。

【04/14 10:46】總統頻唱防疫反調 巴西研究：真實確診數恐比官方多12倍

巴西的防疫工作荒腔走板，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）數度違反防疫原則，不僅經常出席人潮眾多活動，甚至還出言評論提出防疫措施的地方政府，更要求取消部分防疫措施。一項研究顯示，巴西檢測量能太小，等待結果的時間又拖太長，該國武漢肺炎真實確診病例數量，恐怕比官方數據多出12倍。

【04/14 10:40】指疫苗是阻止傳播唯一方法 譚德塞：COVID-19比H1N1致命10倍

世衛秘書長譚德塞週一在日內瓦的線上記者會中提到：「來自於幾個國家的證據使我們對這種病毒、傳播行為、如何阻止傳播以及如何治療有了更加清晰的了解。」譚德塞強調：「COVID-19的傳播速度快速且致命，它比2009年的H1N1大流行還要致命10倍。

【04/14 10:09】密切關注「復陽」！南韓新增27確診5死 累計10564人染疫

南韓近日防疫有成，單日新增染疫人數穩定下降。韓媒今報導，新增27例確診、5人死亡與87人康復，累計10564例確診、222死及治癒解隔離7534人。

【04/14 10:05】環保署傳員工感冒住院採檢 結果週四出爐

繼上月環保署秘書室一名員工確診武漢肺炎，昨日又傳出一名民間單位派駐環保署員工有感冒症狀，就醫後被要求住院採檢，預計採檢結果將於週四出爐。

【04/14 09:36】日本N95口罩短缺 厚勞省要醫院滅菌後「重複使用」

由於N95口罩進口數量不足，日本第一線醫護人員面臨N95口罩短缺問題，日本厚生勞動省表示，已透過地方自治體通知各醫療院所，N95口罩可進行滅菌處理後再次使用，最多重複使用兩次。

【04/14 09:22】注意！第5波口罩預購明開放登記 第3波民眾可以買

目前我國第4波口罩預購已於上週五登記預購截止，第5波將於明天開放登記，先前曾參與第3波口罩預購的民眾別忘了預購。第5波口罩預購開放時間為15日（週三）至17日（週五），並於23日至下月6日可憑取貨序號前往超商領取。

【04/14 08:43】毒航班再現！中國國航從莫斯科飛北京1航班35人確診

中國國際航空莫斯科-北京CA910航班，於本月6日因北京機場採取分流管制降落太原武宿國際機場，機上人員全部從山西太原入境，經過累日的篩檢，山西省衛健委今晨公布最新一波的確診結果，計有35名旅客確診，全數是中國籍旅客。

【04/14 08:22】俄國境內疫情急速發展 普廷：俄羅斯尚未達到感染高峰

俄羅斯境內武漢肺炎疫情呈現爆發趨勢，目前已累計18328例確診，死亡148例，俄羅斯總統普廷於當地時間週一與官員進行視訊會議時提到，俄羅斯目前仍未到達病毒流行巔峰，甚至連疫情最嚴重的莫斯科也尚未達到。

【04/14 07:41】台灣贈20萬片口罩運抵 新澤西州長：對台灣感激不盡

台灣捐贈美國新澤西州的20萬片口罩上週末運抵新澤西州，新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）特別發文感謝台灣駐紐約辦事處長徐儷文，並說新澤西州對台灣「感激不盡」。

【04/14 06:51】等疫情結束後算帳？ 英情報機構：應重新審視與中國關係

武漢肺炎疫情重創英國，該國確診已超過8萬多例，英國情報機構認為，在武漢肺炎危機結束後，英國需要重新審視與中國的關係，並考慮對中國高科技和其他戰略性產業進行更嚴格的管控。

【04/14 06:49】法國禁足令延長1個月 馬克宏坦承面對疫情沒做好準備

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於當地時間週一發表電視演說時，宣布將禁足令延長至5月11日，強調防疫措施目前已取得進展，馬克宏也坦承，法國在面對武漢病毒爆發時並沒有做好充分準備。

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