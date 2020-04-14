武漢肺炎》西班牙再添567死 伊朗新增死亡數降至100以下

西班牙今再增567例死亡，新增確診數則是近一個月以來最低。圖為西班牙醫護13日因同事染疫殉職感到哀痛。（路透）

2020-04-14 20:23:21

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）死亡人數僅次美國和義大利的西班牙，今（14）日再增567例死亡，新增確診數則是近一個月以來最低；中東重災區伊朗今日新增的死亡病例不到100，是一個月以來最低單日增幅。

綜合外媒報導，西班牙衛生部通報，週二的死亡病例比週一的517例略增，有567死，全國累計1萬8056死；新增確診病例數則為3月18日以來最低，有3045例，增長率為1.8％，是西班牙3月14日實施全國封鎖以來最高增幅，全國累計17萬2541例。

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確診後痊癒的西班牙衛生部緊急應變中心主任西蒙（Fernando Simón）今首度露面舉行記者會，他表示，雖然疫情朝好的方向發展，但警告仍有無法忽視的數字：仍有約3000例新病例。

伊朗今則通報過去1天新增死亡人數不到100，衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）表示，「我們一個月來首次出現兩位數的死亡，死亡人數為98，這當然仍讓人沉痛，讓死亡總數達到4683人」。

另外，伊朗也在過去24小時新增1574例確診病例，使總數達到7萬4877例，其中4萬8129名患者已痊癒出院。

在該國實施社會隔離措施以遏制疫情擴散後，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）上週宣布，由於擔憂經濟，允許恢復「低風險」商業活動。

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