為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》西班牙再添567死 伊朗新增死亡數降至100以下

    西班牙今再增567例死亡，新增確診數則是近一個月以來最低。圖為西班牙醫護13日因同事染疫殉職感到哀痛。（路透）

    西班牙今再增567例死亡，新增確診數則是近一個月以來最低。圖為西班牙醫護13日因同事染疫殉職感到哀痛。（路透）

    2020-04-14 20:23:21

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）死亡人數僅次美國和義大利的西班牙，今（14）日再增567例死亡，新增確診數則是近一個月以來最低；中東重災區伊朗今日新增的死亡病例不到100，是一個月以來最低單日增幅。

    綜合外媒報導，西班牙衛生部通報，週二的死亡病例比週一的517例略增，有567死，全國累計1萬8056死；新增確診病例數則為3月18日以來最低，有3045例，增長率為1.8％，是西班牙3月14日實施全國封鎖以來最高增幅，全國累計17萬2541例。

    確診後痊癒的西班牙衛生部緊急應變中心主任西蒙（Fernando Simón）今首度露面舉行記者會，他表示，雖然疫情朝好的方向發展，但警告仍有無法忽視的數字：仍有約3000例新病例。

    伊朗今則通報過去1天新增死亡人數不到100，衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）表示，「我們一個月來首次出現兩位數的死亡，死亡人數為98，這當然仍讓人沉痛，讓死亡總數達到4683人」。

    另外，伊朗也在過去24小時新增1574例確診病例，使總數達到7萬4877例，其中4萬8129名患者已痊癒出院。

    在該國實施社會隔離措施以遏制疫情擴散後，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）上週宣布，由於擔憂經濟，允許恢復「低風險」商業活動。

    相關新聞請見︰

    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    死亡病例增速降 各國仍不敢解封
    2020-04-14 05:30

    死亡病例增速降 各國仍不敢解封
    武漢肺炎》降溫！增幅近24日新低 西班牙累計近17萬確診
    2020-04-13 19:42

    武漢肺炎》降溫！增幅近24日新低 西班牙累計近17萬確診
    振興三倍券 優惠放大術

    振興三倍券 優惠放大術
    武漢肺炎》西班牙累計16.6萬確診 近1.7萬死
    2020-04-12 19:18

    武漢肺炎》西班牙累計16.6萬確診 近1.7萬死
    武漢肺炎》伊朗確診今破6.8萬例 官方：逾半數患者已康復
    2020-04-10 19:04

    武漢肺炎》伊朗確診今破6.8萬例 官方：逾半數患者已康復
    武漢肺炎》伊朗新增近2000例確診 死亡總數破4000
    2020-04-08 19:05

    武漢肺炎》伊朗新增近2000例確診 死亡總數破4000
    國際今日熱門
    2020-07-20 23:37

    南亞進入雨季 印度、尼泊爾及孟加拉爆發水災至少280死

    2020-07-20 06:39

    創意求生！珠寶店關門大吉 老闆舉辦價值3千萬「尋寶」遊戲

    2020-07-20 06:25

    影片曝光！正妹爬山遇發情熊 短褲妹被「熊抱」超震撼 影片

    2020-07-20 06:13

    三峽大壩持續「超級洩洪」被拍到 官方：聽天由命了 影片

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播