為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紐約等10州擬自行重啟經濟活動 川普：我說了才算！

    面對各州宣布要逐步重啟經濟，美國總統川普認為這是總統的權力。（彭博社）

    面對各州宣布要逐步重啟經濟，美國總統川普認為這是總統的權力。（彭博社）

    2020-04-14 12:28:45

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情席捲全球，導致許多國家因疫情封鎖經濟活動，影響企業收入與民眾生活便利程度，不過美國紐約等10州宣布，將逐步重啟經濟活動，對此，美國總統川普在當地時間週一（13）強調，重啟經濟由他決定，但仍會與各州合作。

    綜合媒體報導，美國東北部七個州，及西海岸三個州，協調將逐步重啟經濟生活。紐約州州長古莫表示，沒有人面臨過這種狀況，沒人可以給出答案，至於公共衛生和經濟問題孰輕孰重，古莫則說兩著並重。

    美國總統川普在記者會上被問及相關問題時，川普則堅持認為，他保有最終權力，「美國總統做主」。他補充，未經美國總統的批准，他們不能做任何決定，美國總統的權威就是全部，這些州長應該都知道。不過川普最後表示，話雖如此，他們還是會與各州政府合作。

    川普也在推特上發文說，有些「假新聞媒體」為了製造衝突和混亂，聲稱重啟各州經濟是由州長決定，而非美國總統與聯邦政府。大家應理解這是不正確的。這是總統的決定，背後有諸多正當理由。

    但川普隨後也補充，聯邦政府將與州長們密切合作，並參考其他意見，他「很快」就會做出重啟經濟的決定。

    美國總統川普先前就已敦促城市重新開放經濟活動，並暗示5月1日為可能的開放日期。

    相關新聞請見︰

    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》實話不能說？川普轉推文要「Fire」36年頂尖防疫專家
    2020-04-13 23:55

    武漢肺炎》實話不能說？川普轉推文要「Fire」36年頂尖防疫專家
    武漢肺炎》南韓回應川普請求 將售美國75萬份病毒試劑
    2020-04-13 18:52

    武漢肺炎》南韓回應川普請求 將售美國75萬份病毒試劑
    紙要和你在一起 陪你共度父親節

    紙要和你在一起 陪你共度父親節
    武漢肺炎》川普：美經濟解封將如「火箭」反彈 向犧牲者致敬
    2020-04-13 17:08

    武漢肺炎》川普：美經濟解封將如「火箭」反彈 向犧牲者致敬
    國際今日熱門
    2020-07-19 16:59

    CNN事實查核專欄：川普近1個月發表200項錯誤說法

    2020-07-19 16:59

    歐盟經濟復甦計畫討論未果 梅克爾：今恐無法達成協議

    2020-07-19 16:45

    軍情動態》美軍又有兩棲登陸艦起火 疑為焊接火花釀禍

    2020-07-19 16:40

    德支付巨頭作假帳破產 梅克爾被爆曾為其進入中國市場說項

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播