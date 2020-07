紐約等10州擬自行重啟經濟活動 川普：我說了才算！

2020-04-14 12:28:45

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎疫情席捲全球,導致許多國家因疫情封鎖經濟活動,影響企業收入與民眾生活便利程度,不過美國紐約等10州宣布,將逐步重啟經濟活動,對此,美國總統川普在當地時間週一(13)強調,重啟經濟由他決定,但仍會與各州合作。

綜合媒體報導,美國東北部七個州,及西海岸三個州,協調將逐步重啟經濟生活。紐約州州長古莫表示,沒有人面臨過這種狀況,沒人可以給出答案,至於公共衛生和經濟問題孰輕孰重,古莫則說兩著並重。

美國總統川普在記者會上被問及相關問題時,川普則堅持認為,他保有最終權力,「美國總統做主」。他補充,未經美國總統的批准,他們不能做任何決定,美國總統的權威就是全部,這些州長應該都知道。不過川普最後表示,話雖如此,他們還是會與各州政府合作。

川普也在推特上發文說,有些「假新聞媒體」為了製造衝突和混亂,聲稱重啟各州經濟是由州長決定,而非美國總統與聯邦政府。大家應理解這是不正確的。這是總統的決定,背後有諸多正當理由。

但川普隨後也補充,聯邦政府將與州長們密切合作,並參考其他意見,他「很快」就會做出重啟經濟的決定。

美國總統川普先前就已敦促城市重新開放經濟活動,並暗示5月1日為可能的開放日期。

For the purpose of creating conflict and confusion, some in the Fake News Media are saying that it is the Governors decision to open up the states, not that of the President of the United States & the Federal Government. Let it be fully understood that this is incorrect....