武漢肺炎》新加坡確診破3000例 出門強制戴口罩

新加坡確診病例突破3000例；政府傍晚宣布，即起民眾外出必須戴上口罩，除了2歲以下幼童和激烈運動者。（歐新社）

2020-04-14 21:33:53

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡境內武漢肺炎（COVID-19）確診人數今（14）日新增334例，全都是本土病例，總數也因此突破3000例。當局今天傍晚也宣布，即起民眾外出必須戴上口罩，除了2歲以下幼童和激烈運動者。

綜合外媒報導，星國新確診334例武漢肺炎病例，其中189例與先前發現的群聚感染有關，23例與先前確診病例有關，另122例暫時與其他病例無關；迄今全國累計3252例確診，其中9例死亡。

請繼續往下閱讀...

衛生部長顏金勇表示，星國仍處於危急局勢，「病例數量一直在增加」。星國在週一出現單日最高增幅，新確診病例達386例，主要是因為移工宿舍感染群的確診人數急遽上升，週一達到近300例，當地至少8個宿舍被列為封鎖隔離區。

當局為遏制疫情擴大正實施嚴格的阻斷措施，包括關閉不必要的工作場所和學校，為期1個月直到5月4日。當局也在今天宣布，所有人只要出門就必須戴上口罩，除了2歲以下幼童及在戶外激烈運動者。

國家發展部長黃循財強調，戴口罩屬於星國病毒阻斷措施的其中一項規定，將會嚴格執法。初犯者罰款300新加坡元（約新台幣6400元），再犯者可處1000新元（約新台幣2.1萬元）或被告上法庭。外籍人士的工作證件或永久居民權也可能被吊銷。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法