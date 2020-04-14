為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》新加坡確診破3000例 出門強制戴口罩

新加坡確診病例突破3000例；政府傍晚宣布，即起民眾外出必須戴上口罩，除了2歲以下幼童和激烈運動者。（歐新社）

新加坡確診病例突破3000例；政府傍晚宣布，即起民眾外出必須戴上口罩，除了2歲以下幼童和激烈運動者。（歐新社）

2020-04-14 21:33:53

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡境內武漢肺炎（COVID-19）確診人數今（14）日新增334例，全都是本土病例，總數也因此突破3000例。當局今天傍晚也宣布，即起民眾外出必須戴上口罩，除了2歲以下幼童和激烈運動者。

綜合外媒報導，星國新確診334例武漢肺炎病例，其中189例與先前發現的群聚感染有關，23例與先前確診病例有關，另122例暫時與其他病例無關；迄今全國累計3252例確診，其中9例死亡。

衛生部長顏金勇表示，星國仍處於危急局勢，「病例數量一直在增加」。星國在週一出現單日最高增幅，新確診病例達386例，主要是因為移工宿舍感染群的確診人數急遽上升，週一達到近300例，當地至少8個宿舍被列為封鎖隔離區。

當局為遏制疫情擴大正實施嚴格的阻斷措施，包括關閉不必要的工作場所和學校，為期1個月直到5月4日。當局也在今天宣布，所有人只要出門就必須戴上口罩，除了2歲以下幼童及在戶外激烈運動者。

國家發展部長黃循財強調，戴口罩屬於星國病毒阻斷措施的其中一項規定，將會嚴格執法。初犯者罰款300新加坡元（約新台幣6400元），再犯者可處1000新元（約新台幣2.1萬元）或被告上法庭。外籍人士的工作證件或永久居民權也可能被吊銷。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》新加坡新增386起 再創單日新高
2020-04-14 00:29

武漢肺炎》新加坡新增386起 再創單日新高
武漢肺炎》新加坡新增233人確診 累計病例達2532起
2020-04-13 14:54

武漢肺炎》新加坡新增233人確診 累計病例達2532起
閱讀翡冷翠8 大樓換透天更舒心

閱讀翡冷翠8 大樓換透天更舒心
疫區現場》星國疫情為何燒？台人：順民服從的政府太信WHO
2020-04-12 20:38

疫區現場》星國疫情為何燒？台人：順民服從的政府太信WHO
武漢肺炎》新加坡新增191確診 累計8死
2020-04-12 00:31

武漢肺炎》新加坡新增191確診 累計8死
全球買盤虎視眈眈 你還不趕快上車

全球買盤虎視眈眈 你還不趕快上車
武漢肺炎》小孩托阿公阿嬤也不行！星國部分醫護人員解禁
2020-04-11 23:45

武漢肺炎》小孩托阿公阿嬤也不行！星國部分醫護人員解禁
國際今日熱門
2020-04-16 06:09

親中立場遭起底！ 明居正爆：譚德塞有共產黨背景 影片

2020-04-16 02:19

德國延長實施社交距離規定 部分商家下週恢復營業

2020-04-16 02:43

蓬佩奧與楊潔篪通話 呼籲中方資訊透明合作抗疫

2020-04-16 05:30

武肺病毒 可透過空調飛沫傳播

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播