詭！各國領導人奮力抗疫之際 尼加拉瓜總統消失1個月了...

在全球領導人帶領國民對抗武漢肺炎疫情之際，尼加拉瓜74歲總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）已經消失超過1個月了。圖為尼加拉瓜民眾戴著口罩路過奧蒂嘉肖像壁畫。（路透）

2020-04-14 12:28:49

〔即時新聞／綜合報導〕到哪裡去了？隨著武漢肺炎席捲全球，各國領導人紛紛帶領國民對抗疫情，但尼加拉瓜74歲總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）已經消失超過1個月了，沒有人知道他為何把自己藏起來了。

據《CNN》報導，奧蒂嘉上一次在公共場合出現，是在2月21日由電視轉播的軍事活動。3月12日則是他最後一次「露臉」，當時奧蒂嘉參與了中美洲國家元首的網路電話會議，沒有公眾的視野之中現身。

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目前，尼加拉瓜的防疫措施飽受抨擊，因為政府並沒有採取封鎖邊境或停課等措施，和鄰近國家完全不一樣。儘管部分國民有自覺地自主隔離以免病毒擴散，但當局從未發布任何加強社會封鎖的命令。

在上個週末，尼加拉瓜各地舉行了市場節慶、品酒與復活節等活動，泛美衛生組織主任埃蒂安（Carissa F. Etienne）表示，該組織對尼加拉瓜缺乏社交距離與預防措施，以及民眾舉行聚會等狀況感到關切，並憂心該國的篩檢、追蹤密切接觸者、病例回報等問題。

國際組織「人權觀察」則評估尼加拉瓜應對新型冠狀病毒的方式是「完全不在意」，顯然違背了全球衛生專家的建議，並將國民的健康和生命陷於危險之中。更有甚者，奧蒂嘉是唯一未對武漢肺炎大流行發表聲明的拉丁美洲領導人。

對此，尼加拉瓜堅稱該國至今只有9起確診病例、1人死亡，另有12人在觀察中。衛生部秘書長塞恩斯（CarlosSáenz）表示，國內所有病例都是境外移入的，沒有任何本土感染出現。

此外，尼加拉瓜副總統穆麗優（Rosario Murillo Zambrana）在接受採訪時，完全沒提到新型冠狀病毒疫情，強調一切都很平靜，大家在復活節都在享受傳統美食。

穆麗優還說，「我們的指揮官奧蒂嘉擁抱每個家庭讓大家一起前進，我們是充滿希望且充滿信仰的國家。」然而，尼加拉瓜政府對奧蒂嘉的缺席始終保持沉默，不願回答任何問題。

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