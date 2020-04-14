武漢肺炎》德新病例數連4天下滑 聯邦研究所警告：疫情仍未受控

德國聯邦疾病管制機構羅伯特．科赫今（14）日警告，近日德國確診數量下滑，恐是因為復活節假期減少篩檢量所致，境內疫情並未受到控制。圖為科赫研究所主席維勒。（歐新社）

2020-04-14 19:30:41

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情重創歐洲，德國聯邦疾病管制機構羅伯特．科赫研究所（RKI）今（14）日警告，近日德國確診數量下滑，恐是因為復活節假期減少篩檢量所致，境內疫情並未受到控制。

據《路透》報導，爆發自中國的武漢肺炎疫情持續延燒，隸屬於德國衛生部的聯邦疾病管制機構科赫研究所今天警告，雖然近日連續4天新增病例數逐漸下滑，但這恐怕是因為復活節假期減少篩檢數量所致，德國境內疫情仍未受到控制。

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對此，科赫研究所主席維勒（Lothar Wieler）表示：「『控制』（疫情）還言之過早，每天新增的病例數還是很高，這只是稍微趨緩。」他也呼籲德國民眾務必保持耐心和紀律，遵守社交距離等防疫措施，根據德國傳染率數據顯示，目前平均每個確診病患傳染給1.2個人，而現階段防疫目標是將這個指標降低至1或以下。

據悉，德國目前已經關閉所有學校、商店、餐廳、公園及運動設施，許多公司也必須暫時歇業以防止病毒擴散。德國迄今已傳出逾13萬例確診，其中超過3000人死亡。

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