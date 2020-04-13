武漢肺炎》香港今新增5例 日前確診警長插管救治仍告危

香港今（13）日新增5例確診，已連續兩天確診病例數下降至個位數。另外，日前確診感染的46歲警長，在插喉治療後情況仍危殆。圖為今年2月29日香港旺角一名未配戴口罩的香港警察，對著記者狂噴胡椒噴霧後再咆哮。圖非當事人。（路透）

2020-04-13 23:49:28

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒。香港今（13）日新增5例確診，已連續兩天確診病例數下降至個位數。另外，日前確診感染的46歲警長，在插喉治療後情況仍危殆。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午公布，今日香港新增的5名確診病例中，有4例有出外旅遊紀錄，其中一例為14個月大的女嬰（第1009例），曾與家人共赴英國，另外3例分別去過南美洲、印尼，以及美國；另1例境內感染的案例為67歲男性，無出國旅遊紀錄，其兒子為第884例確診。

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另外，香港每日新增確診病例，已連續2天下降至個位數。對此，張竹君表示，有可能是因為假期期間，多診所無營運，提交檢測樣本減少。

香港醫管局表示，今日已有37例確診病例痊癒出院，累計康復病例已有396人。目前仍住院隔離的病例還有604人，其中有6人病情嚴重，另外有13例性命危殆，包含上月31日在港鐵太子站外驅散悼念群眾的46歲警長。

該名46歲警長，本月1日開始出現發燒症狀，住院治療後，10日出現肺衰竭症狀，已持續進行插喉與呼吸機等方式救治，病情仍未見好轉。

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