為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

撐防疫英雄！李嘉誠讚醫護 港人淚喊：願榮光歸誠哥！

曾蟬聯香港首富21年的李嘉誠，今日透過其基金會，向香港醫護人員的傑出貢獻，致上感謝與敬意。（圖擷取自臉書＿李嘉誠基金會 Li Ka Shing Foundation）

曾蟬聯香港首富21年的李嘉誠，今日透過其基金會，向香港醫護人員的傑出貢獻，致上感謝與敬意。（圖擷取自臉書＿李嘉誠基金會 Li Ka Shing Foundation）

2020-04-13 21:36:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港人加油！武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球醫療系統緊繃。香港首富李嘉誠今日透過其基金會向香港醫護人員致上感謝與敬意。對此，許多香港網友紛紛感動直呼「祝福你福蔭後人，繼續與港人同行」、「最強黃絲好嘢，要身體健康，煲底見」、「願榮光歸誠哥」。

李嘉誠基金會今（13）日在臉書發布一則長僅4秒的短片，影片中，李嘉誠氣色紅潤、容光煥發地在陽光撒落的草坪上對著鏡頭豎起大拇指，燦笑直呼「香港醫護，好嘢」，影片下方同時出現「Thank U，謝謝你哋（謝謝你們）」的字幕。

貼文表示，「在陽光絢麗的一天，李先生由衷地多謝香港醫護每一位」，並在文末，註記「#香港醫護了不起」、「#抗疫英雄」等標籤，肯定香港醫護人員的傑出貢獻。

貼文一出，香港網友紛紛向李嘉誠致上謝意與祝福，「最強黃絲（泛民派支持者）好嘢，要身體健康，煲底見」、「願誠哥歸香港，李氏力場照耀市民」、「多謝李先生為香港所做的一切，感激」、「多謝誠哥講出香港人嘅心聲」、「多謝李家誠先生為香港出心出力，祝願你身體健康！」、「謝謝你為醫護撲（籌措）醫療用品，祝身體健康長命千歲 ！」、「都要全賴有你持，祝福你福蔭後人，繼續與港人同行」、「香港精神」、「衷心感謝李超人爲香港之付出，好人一生平安」、「香港嘉誠，好嘢！」

根據本報去年報導，在去年香港反送中運動演烈之際，李嘉誠就在去年8月16日在香港各大報刊登2種版本的全版廣告，一則重申「黃台之瓜，何堪再摘」之諫；另一版本則被各界解讀為「藏尾詩」，將「因果由國，容港治己，義憤民誠」等句藏詞於全文。

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》香港醫護罷工吐心聲：不怕殉職但不願白白葬送
2020-02-04 23:49

武漢肺炎》香港醫護罷工吐心聲：不怕殉職但不願白白葬送
中共、港親中派屢批言行 李嘉誠：已習慣莫須有指責
2019-11-28 01:01

中共、港親中派屢批言行 李嘉誠：已習慣莫須有指責
信義房屋清潔專案助攻 疫期成交加速

信義房屋清潔專案助攻 疫期成交加速
時機難熬！李嘉誠基金會捐10億港幣助港中小企業
2019-10-04 15:56

時機難熬！李嘉誠基金會捐10億港幣助港中小企業
公司外未掛五星旗、香港區旗！李嘉誠被推爆
2019-10-03 23:33

公司外未掛五星旗、香港區旗！李嘉誠被推爆
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
「黃台之瓜 何堪再摘」李嘉誠登廣告籲止暴
2019-08-17 05:30

「黃台之瓜 何堪再摘」李嘉誠登廣告籲止暴
反送中》李嘉誠引武帝逼死太子典故 陳芳明：表態挺香港人
2019-08-16 13:29

反送中》李嘉誠引武帝逼死太子典故 陳芳明：表態挺香港人
國際今日熱門
2020-04-13 05:30

美50州陷災難狀態 史上首遭

2020-04-13 05:30

遊說德官員幫美言 中國被打槍

2020-04-13 05:30

服抗瘧疾藥物治病 法54患者嚴重心臟問題

2020-04-13 05:30

港大研究︰新冠病毒複製量 是SARS3.2倍

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播