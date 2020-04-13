撐防疫英雄！李嘉誠讚醫護 港人淚喊：願榮光歸誠哥！

曾蟬聯香港首富21年的李嘉誠，今日透過其基金會，向香港醫護人員的傑出貢獻，致上感謝與敬意。（圖擷取自臉書＿李嘉誠基金會 Li Ka Shing Foundation）

2020-04-13 21:36:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港人加油！武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球醫療系統緊繃。香港首富李嘉誠今日透過其基金會向香港醫護人員致上感謝與敬意。對此，許多香港網友紛紛感動直呼「祝福你福蔭後人，繼續與港人同行」、「最強黃絲好嘢，要身體健康，煲底見」、「願榮光歸誠哥」。

李嘉誠基金會今（13）日在臉書發布一則長僅4秒的短片，影片中，李嘉誠氣色紅潤、容光煥發地在陽光撒落的草坪上對著鏡頭豎起大拇指，燦笑直呼「香港醫護，好嘢」，影片下方同時出現「Thank U，謝謝你哋（謝謝你們）」的字幕。

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貼文表示，「在陽光絢麗的一天，李先生由衷地多謝香港醫護每一位」，並在文末，註記「#香港醫護了不起」、「#抗疫英雄」等標籤，肯定香港醫護人員的傑出貢獻。

貼文一出，香港網友紛紛向李嘉誠致上謝意與祝福，「最強黃絲（泛民派支持者）好嘢，要身體健康，煲底見」、「願誠哥歸香港，李氏力場照耀市民」、「多謝李先生為香港所做的一切，感激」、「多謝誠哥講出香港人嘅心聲」、「多謝李家誠先生為香港出心出力，祝願你身體健康！」、「謝謝你為醫護撲（籌措）醫療用品，祝身體健康長命千歲 ！」、「都要全賴有你持，祝福你福蔭後人，繼續與港人同行」、「香港精神」、「衷心感謝李超人爲香港之付出，好人一生平安」、「香港嘉誠，好嘢！」

根據本報去年報導，在去年香港反送中運動演烈之際，李嘉誠就在去年8月16日在香港各大報刊登2種版本的全版廣告，一則重申「黃台之瓜，何堪再摘」之諫；另一版本則被各界解讀為「藏尾詩」，將「因果由國，容港治己，義憤民誠」等句藏詞於全文。

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