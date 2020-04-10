日自衛隊緊急升空史上第3高 因應中國軍機占7成

2020-04-10 01:27:02

〔中央社〕日本防衛省（國防部）今天公布2019年度日本航空自衛隊緊急升空次數共947次，史上第3高，其中7成是因應中國軍機，因應台灣則是0次。

產經新聞報導，日本防衛省針對可能入侵領空的外國飛機進行緊急升空次數，2019年度共947次，2018年度是999次，雖然比2018年度少了52次，但因應中國軍機的次數增加了37次。

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至今緊急升空次數最高紀錄是2016年度的1168次。

報導說，日本航空自衛隊因應中國軍機緊急升空次數增多，可見中國軍機在東海、對馬海峽附近上空的活動趨於活絡。

2019年度因應外國軍機緊急升空次數947次當中，有675次是因應中國軍機，占71%，比2018年度增7個百分點。中國的H6轟炸機、Y-9預警機飛航於冲繩（琉球）本島與宮古島間朝太平洋方向飛航的情形有5次。

日本航空自衛隊2019年度因應俄羅斯軍機緊急升空次數有268次，占整體的34%，比2018年度減少75次。俄羅斯去年6月20日侵犯領空2次、7月23日1次，共3次。

今年2月，日本航空自衛隊首度目視到俄羅斯第4代蘇愷-34重型戰鬥轟炸機，去年7月中俄兩國軍機組成編隊在對馬海峽、釣魚台群島附近上空飛航，行動特異。

日本航空自衛隊2019年度緊急升空次數除了因應中俄軍機以外，因應其他飛機有4次，但因應台灣、北韓的次數與2018年度一樣都是0次。

日本防衛省統合幕僚長山崎幸二今天在記者會上表示，航空自衛隊因應外國軍機緊急升空的次數仍偏多，今後還需加強警戒、監視。（編輯：劉學源）

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