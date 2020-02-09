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武漢肺炎》假冒警察登門檢疫 女子慘遭竊取近4萬元現金

香港竟有不法份子以調查武漢肺炎的防疫情況為由進屋盤查而行竊。（法新社）

香港竟有不法份子以調查武漢肺炎的防疫情況為由進屋盤查而行竊。（法新社）

2020-02-09 23:50:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情持續肆虐，目前已超過3萬宗確診案例

而香港確診病例也高達29例，其中1例死亡。疫情嚴重引起當地民眾人心恐慌，不料香港竟有不法份子以調查武漢肺炎的防疫情況為由進屋盤查，隨後順手從女房客包中拿走港幣現金1萬元（約為新台幣3萬9000元）。

根據《香港01》報導，在今日凌晨2點左右，位於香港深水埗大南街的「泛達太子酒店」有1名29歲中國女子報警表示懷疑有2名男性假冒員警，以調查武漢肺炎強制檢疫情況為由，要求客房中的女子開門接受檢查。不料這2名男性在進入房內後，竟從女子的手提包中竊取港幣1萬元現金（約為新台幣3萬9000元）。

這名29歲黃姓女子在事發過後起疑，因此致電給朋友討論後決定報警。但因未及時通知當地員警，因此犯罪嫌移人已逃離案發現場多時。而根據現場消息指出，上個月在同一家飯店，也曾發生同樣的案件。

當地員警在接到報案後趕赴現場，並表示根據監視錄影器發現2名犯罪嫌疑人身高約為170公分，身穿灰色和黑色上衣，面戴口罩。初步調查後指出這起案件中沒有人受傷，而這個案件也被列為盜竊案和冒充警務人員，交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進。

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