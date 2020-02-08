武漢肺炎》李文亮之死 CNN：當共產黨受到威脅 個人會被拋棄

中國醫師李文亮是武漢肺炎最初的吹哨者之一，但在揭發疫情時卻遭到公安訓誡，事後更因為感染新型冠狀病毒病逝。《CNN》對此分析，此事正說明中國共產黨的穩定遭受威脅時，個人是可以被拋棄的。（歐新社）

2020-02-08 12:02:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢市中心醫院眼科醫師李文亮，是武漢肺炎最初的吹哨者之一，但在揭發疫情時卻遭到公安訓誡，事後他更因為感染新型冠狀病毒逝世，中國網友得知消息後莫不痛斥中共當局和官員只會掩蓋事實。《CNN》則分析，李文亮的遭遇，正說明了中國共產黨的穩定遭受威脅時，個人是可以被拋棄的。

據《CNN》報導，如果李文亮當初被訓誡讓中共感到尷尬，那麼他的死對中共來說就是一場災難。李文亮去世後，中國網路上的憤怒情緒幾乎是前所未有，有人直說「無數的年輕人將在今天一夜成熟，這個世界並不像我們想像中的那樣美好」。

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隨著悲痛和怒火的湧現，中國龐大的網路審查機構似乎無所適從，許多貼文在被刪除前還「存活」了好幾個小時，顯見中共網路監控部隊陷入猶豫不決和混亂的狀況。

中國社交平台微博上出現兩個火爆標籤，分別是「武漢市政府向李文亮道歉」，以及「我們要言論自由」，在被刪除前已吸引成千上萬的中國網民討論。

雖然中國政府笨拙地企圖控制李文亮之死的反應，但民眾的憤怒變得更嚴重了，尤其是李文亮的死訊，原本是在6日深夜由其朋友和武漢市中心醫院醫師的對話中傳出，不過對話紀錄沒過多久就被刪除，院方還出面聲稱正在搶救李文亮，最後才在7日承認李文亮已經病逝。

1名微信用戶對此悲痛地感嘆，「醫生必須死兩次，這是民族的屈辱」；其他中國網友則認為，政府是想要把李文亮的死訊推遲到大多數人都睡著的時候才發布，這樣才能更好地控制輿論。

自2011年溫州火車追撞事故以來，中國網友再度展現出對於審查制度的憤怒，當年中共當局急忙掩蓋事故原因，並在許多乘客有可能還在車廂內受困待援的時候，迅速放棄尋找倖存者。

李文亮的去世和中國政府的笨拙處理，成為了動搖中共統治的危機。事實上，中國從社會主義向國家資本主義過渡以後，其執政的合法性在於推動經濟增長和讓人民安居樂業，但武漢肺炎以兩種方式威脅中共政權。

首先，完全無法控制疫情使數億中國人面臨潛在致命病毒的風險；再者，先前已因為美中貿易戰而遭到破壞的中國經濟，如今又遭受疫情的沉重打擊。

另外，李文亮的遭遇更顯示出中國社會主義的殘忍，那就是當中共的穩定受到威脅時，個人絕對是可拋棄的，最終人們會發現「黨先於國家」的冷酷現實。

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