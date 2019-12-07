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王立強：中國利用香港竊美技術 樂視危機牽扯中共內鬥

王立強說，「樂視網的危機從不是外界以為的金融危機，實際上這是一場政治危機，正是中國共產黨內部的派系鬥爭使該公司倒閉。」（路透資料照）

王立強說，「樂視網的危機從不是外界以為的金融危機，實際上這是一場政治危機，正是中國共產黨內部的派系鬥爭使該公司倒閉。」（路透資料照）

2019-12-07 10:02:57

〔即時新聞／綜合報導〕自稱是中國間諜的男子王立強日前投誠澳洲，美國媒體取得王立強的聲明副本，稱中國利用香港關係企業，竊取美國先進軍事技術，並稱樂視網之所倒閉並不是外界以為的金融危機，而是一場政治鬥爭，牽扯到中國前國家副主席李源潮。

《華盛頓時報》（Washington Times）報導，該媒體日前取得據說是王立強提供給澳洲安全情報組織（ASIO）17頁的聲明副本，這份副本中記錄了王立強向澳洲當局提供的一些情報內容。

中國利用香港竊取美國技術

副本內容指出，中國軍方在香港成立中國創新投資有限公司，王立強曾在中國創新投資工作，這家公司利用香港開放的貿易體系，收集情報並竊取先進技術，目標包括美國軍事衛星、航太航空技術，以及飛彈製造研究。中國軍方透過中國創新投資，成功利用香港秘密購買禁止直接出口到中國的武器，這一過程涉及購買武器和飛彈，運送到香港後拆卸，再秘密運回中國。王立強說，「事實上，中國所謂的先進武器主要是透過這種管道獲得的。」

北京利用間諜監視內鬥失敗逃往香港的中國官員

中國軍方除了利用秘密購買武器，另一個軍事情報戰線透過在香港上市的中國趨勢控股，用來監視在中共內部鬥爭中失敗逃往香港的中國官員。王立強透露，曾在2013年至2018年擔任中國國家副主席的李源潮在內鬥失勢後「被迫撤退」到香港，包括王立強在內的多個情報人員曾試圖向李源潮施壓，要求李返回中國接受調查。

樂視網危機源自中共內鬥

王立強表示，當時他和多名情報人員在香港香格里拉飯店會見了李源潮的親戚，他們威脅李源潮的妻子，並鎖定李源潮擁有的樂視網資訊科技公司（Leshi Internet Information and Technology Corp.）。樂視網是中國最大的影音網站之一，總部設在中國深圳，鄰近中國與香港邊境，該公司在4月遭到調查，目前陷入財務危機。

王立強說，「樂視網的危機從不是外界以為的金融危機，實際上這是一場政治危機，正是中國共產黨內部的派系鬥爭使該公司倒閉。」王立強還爆料，他的老闆向心告訴他，向心原本可以擔任省長，但選擇留在香港當間諜，避免捲入北京的政治派系鬥爭。

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