共諜疑雲 澳洲媒體各自角力真相待釐清

澳洲不同媒體陣營對王立強的角色及情資解讀不一。（路透檔案照）

2019-12-01 18:19:22

〔中央社〕自稱共諜向澳洲投誠的王立強爆料在港、台從事滲透活動。澳洲不同媒體陣營對王立強的角色及情資解讀不一，反映此案儼然成為媒體競逐戰場，而後續真相仍待澳洲政府調查釐清。

王立強日前接受「世紀報」（The Age）、「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）及電視新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪中表示，他曾策劃滲透香港的大學校園，且曾參與銅鑼灣書店綁架事件。

請繼續往下閱讀...

王立強提到曾在台灣成立網軍，目的是替特定政治人物助選。他又說，當初是香港上市公司「中國創新」和「中國趨勢」董事會主席向心吸納他為間諜的。他於今年10月向澳洲安全情報組織（ASIO）坦承自己涉入並參與間諜活動，以偽造身分、持南韓護照滲透台灣，試圖干預2018年市長選舉及2020年總統選舉。

不過，就在共諜疑雲引發各界關注之際，卻有澳洲媒體引述情報人員消息指出，他們對王立強自稱位居諜報要角的說法「高度懷疑」。

「天空新聞澳洲台」（Sky News Australia）報導，根據澳洲總理莫里森內閣的國家安全委員會26日所接獲的建議，王立強充其量只不過從事低階情報工作，對澳洲安全單位幾無幫助。

「週末澳洲人報」（Weekend Australian）指出，王立強的新聞爆出5天後，多個安全單位消息來源就告訴他們，安全與情報圈內的共識為，即便王立強爆料內容尚在調查，但也絕非如他自己所謂叛逃高階諜報員。

一場共諜疑雲卻在澳洲引發媒體兩種不同的解讀，反映出王立強案無可避免地成了澳洲兩大媒體集團競逐媒體龍頭地位的重要戰場。

上週爆料揭露王立強案的「雪梨晨驅報」、「世紀報」以及第九頻道新聞網（Nine Network），全是屬於「九號娛樂集團」（Nine Entertainment Co.）旗下的媒體。

據雪梨晨驅報報導，「九號娛樂集團」自從2018年12月成功併購費爾法克斯媒體（Fairfax Media）之後，已成為全澳洲最大規模的媒體集團。該集團現任主席（Chairman）是科斯特洛（Peter Howard Costello），過去曾於1996至2007期間年擔任澳洲財政部長，而當時的總理是霍華德（John Howard）。

至於昨天引述匿名消息來源質疑王立強的「雪梨每日電訊報」（Sydney Daily Telegraph），「週末澳洲人報」，以及「天空新聞澳洲台」，則是同屬於「澳洲新聞集團」（News Corp）旗下的媒體。

「澳洲新聞集團」是澳洲第2大媒體集團，而集團執行主席則是和中國政商界關係密切的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）。

此外，「雪梨每日電訊報」是以腥羶八卦新聞和聳動標題著稱。

「九號娛樂集團」和「澳洲新聞集團」之間，可說是宿敵。除了在商業競爭關係之外，在主導媒體言論上也一直是針鋒相對。這次的王立強案正是明顯的例子。

除了媒體報導，外界更關注的是澳洲官方對於此案回應。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）發表聲明指出，將會嚴格處理中國被指滲透澳洲的問題。

澳洲安全情報組織總監勃吉斯（Mike Burgess）則罕見發出聲明，指「60分鐘」節目裡所提及的內容，澳洲安全情報組織在節目播出前已經積極展開調查，但拒絕評論任何具體行動和個人細節。

中央社記者日前先後透過電郵向澳洲外交部和主管澳洲安全情報組織的內政部查詢。外交部媒體聯絡處首先以書面回應，指這宗案件是內政部全權處理的範圍，不予評論。

接著內政部媒體執行處回信表示，拒絕針對個案發表評論，並指出，澳洲庇護簽證所致力保護的人，都是因為有明確原因而恐懼會在返回原來國家後遭迫害或傷害，所以無法返回原來的國家。

信中還提到，關於王立強尋求澳洲政治庇護，內政部會針對每一宗個案的具體情況，根據最新和相關的資料，依照1958年通過的移民法案（Migration Act）和相關國際條約規範進行審核。

不過，關於王立強案外界關注的諸多問題，包括王立強究竟是不是共諜？如果是共諜，層級為何？王立強提供給澳洲政府的相關情資效力為何？這種種疑問除了隨澳洲媒體的報導略窺一二，更有待澳洲政府徹底調查後對外界說明清楚。

自稱共諜的王立強（見圖）向澳洲投誠，引起譁然。（取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法