美軍基地又爆槍擊案！佛州基地2死15傷 槍手遭擊斃

美國海軍甘迺迪號航空母艦停靠在佛州「彭薩科拉海軍航空基地」。（法新社檔案照）

2019-12-06 22:49:00

首次上稿 22:30

更新時間 22:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國媒體6日報導，佛羅里達州「彭薩科拉海軍航空基地」（Naval Air Station Pensacola，NAS）當日一早發生槍擊案，包含槍手在內已知有2人死亡，且至少15人受傷送醫，基地已遭封鎖。

請繼續往下閱讀...

彭薩科拉海軍航空基地公共事務官員波爾茲（Jason Bortz）表示，6日早上6時45分左右（台灣6日晚間9時左右）接獲槍擊通報，基地的兩處大門旋即關閉。有3架醫療直升機及多輛軍方救護車趕往現場，據悉至少15人被送往鄰近的兩間醫院。

艾斯康比亞郡（Escambia County）警察局隨後表示，槍手在當地上午9時前就被擊斃，另有1人受傷身亡。基地方面則稱，有「未知人數的傷者」被送往醫院，實際情況目前仍未明朗。

據悉，這是近期第二起發生在美軍基地的槍擊案。4日，美國夏威夷珍珠港美軍基地也曾發生致命槍擊案，一名水手在基地內槍殺3人後自盡，當局指其中兩名傷者送院後證實不治。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法