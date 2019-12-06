穆斯林學生不摘頭巾就須思想教育 「伊斯蘭中國化」蔓延東南沿海

中國當局要求海南省3所中學禁止穆斯林學生戴頭巾上課，否則就要接受思想教育。示意圖。（美聯社）

2019-12-06 11:46:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國海南省3所中學日前被爆出多間政府機關聯合要求校方，禁止穆斯林學生戴頭巾進入校園，可見中國當局打壓宗教的「伊斯蘭中國化」政策已從新疆蔓延至東南沿海地區。

據《自由亞洲電台》報導，今年10月，三亞市政法委、教育局與民族宗教局3間政府機關聯合發布通知，命海南三亞市第二中學、第四中學與鳳凰中學開始禁止穆斯林女性戴頭巾上學，經過家長與校方溝通後，學校暫時允許戴頭巾入校，但仍不准進入教室。

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這群戴頭巾的女學生被校方集中在一間辦公室中進行「思想教育」，她們只有兩個選擇，取下頭巾回教室上課，若堅持戴頭巾就得持續接受思想教育直到願意摘下頭巾。

一位匿名劉女士表示，他們詢問校方戴頭巾是否有影響校規，校方回應他們「校規明訂不能戴耳環、穿拖鞋，包括禁止戴頭巾，希望所有學生都是平等的、一樣的，但是你戴頭巾就不一樣了」。

鳳凰中學胡校長則指出，鳳凰中學是一所多民族的學校，有七分之一的穆斯林學生，在動員學生摘下頭巾一事，上面是支持校方的，也是上面要求做的，強調「這件事是項政治任務」。

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