走火入魔！聖經插圖中國化 耶穌穿漢服、瑪利亞梳髮髻

中國當局主辦的基督教雜誌中，封面插畫竟讓耶穌穿上漢服。（圖擷取自寒冬官網）

2019-11-04 16:59:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近年大力打擊宗教勢力，日前才傳出當局企圖修改《聖經》內容，近期又爆出官方基督教協會出版的雜誌中，將《聖經》中的插圖「中國化」，耶穌穿上漢服、瑪利亞化身中國古代婦女，連基督教教義也遭竄改。

長期關注中國人權議題的《寒冬》雜誌報導，由中國官方基督教組織所主辦的《天風》月刊，自今年1月起，都以中國化《聖經》插圖為封面，例如穿著漢服的耶穌與瑪利亞，民眾也全變成梳著髮髻的中國古人。

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《天風》雜誌為慶祝中國建政70週年，特別用愛國標語取代《聖經》插畫，證明這套雜誌已完全受中國的意識形態控制。

一名信徒對此直言「中國一直喊去西化，不讓中國人信外國人的神，沒想到如今把耶穌和歷代聖徒變成中國人」認為中國簡直是瘋了。另名信徒則認為，這些插畫讓他想起「24孝圖」，讓他感到相當詭異。

中國推動的基督教中國化的觸角已蔓延各地，建築物中國化、掛圖中國化、聖詩中國化、靈修中國化等，原本掛在教堂中的掛圖，都被換成24孝、儒家名言或習近平名言了。

一名講道人氣憤表示，中國用人的道德標準替代神的話語，暗中篡改教義，侵蝕基督教信仰的根基，這種手段實在陰險，直呼「只有魔鬼才做這種事」。

連瑪利亞也遭化身中國古代婦女。（圖擷取自寒冬官網）

不少信徒痛批中國此舉，認為簡直是瘋了。（圖擷取自寒冬官網）

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