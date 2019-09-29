中國脅迫天主教徒加入愛國會 神父嘆：若被抓也要堅持祈禱

2019-09-29 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局因害怕香港反送中運動激起天主教信徒拒絕加入愛國會的精神，近期更加強打擊地下天主教，取締信徒聚會點。一位拒絕加入愛國會的神父得知政府要抓他後，便開始逃亡之路，還為信徒留下囑咐「做好準備，如果有天我被軟禁了，你們一定要堅持唸經祈禱」。

長期關注中國人權議題的《寒冬》雜誌指出，香港從6月開始一連串的示威活動，其中部分天主教神職人員積極支持反送中，中國擔心地下天主教與香港天主教聯合，當局正加大力度威逼他們屈服，加入政府掌控的愛國會。

報導提到，一位拒絕加入愛國會的神父得知政府要逮捕他，原因是「香港暴亂，防止中國的地下天主教和香港的天主教聯結」，往後，這位神父只能持續逃亡，不能用手機也不能回家，甚至還叮嚀教友「做好準備，如果有天我被軟禁了，你們一定要堅持，唸經祈禱」。

一位天主教負責人也被以「防止與香港教會聯結」為由威脅他簽名加入愛國會，他則表示寧願被抓也不簽字。儘管梵蒂岡牧靈指導在今年已要求中國要「尊重」出於良心而拒絕加入愛國會的神父和主教，但中國的迫害從未停歇。

中國當局為阻斷地下天主教與香港天主教的聯繫，還嚴禁他們赴港。一位神職人員受到香港陳日君樞機邀請，至港參加教會活動，但因當局的禁令，所以無法前往。

餘江教區當地教友反映，近日至少有5個地下教會聚會點因拒絕加入愛國會而遭取締關閉，該教區一位神父表示，政府強迫地下教會信徒加入愛國會就是為了掌控，切斷教會和外界的聯繫。

這名神父解釋，政府在愛國會教堂安排間諜，監視神父講道，教會的活動時間、內容，都被稟報給政府，基本就是百分之百掌控神父。

他更盼國際人權組織能多為出於良心拒絕加入愛國會的人發聲，不要對中國妥協，也不要沉默「這樣也能給我們這些在國內堅持的人信心，讓我們有力量去和政府抗爭」。

餘江教區一位教友表示，天主教徒堅決要和愛國會劃清界線，愛國會要服從黨的管理，是政治工具並非信仰組織，他強調「國際上，中國搬出愛國會的存在欺騙世界，說明中國有宗教自由」。

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