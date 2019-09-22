假尋親、真抓人！中國祭親情攻勢勸流亡者回國

2019-09-22 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府不遺餘力打壓宗教勢力，尤其全能神教會受到最嚴重的迫害，許多信徒逃亡至國外，當局不僅脅迫國內信徒當間諜提供資訊，更組織「尋親團」要打親情牌力勸流亡信徒回國，但這些信徒回國後卻直接遭到逮捕，從此音訊全無。

長期關注中國人權的《寒冬》雜誌報導指出，中國多次組織尋親團，前往南韓、日本和歐洲等國家，進行「假示威」，表面上說服這些流亡的全能神教會信徒「回家」，事實上是回監獄，不料每場海外示威都以失敗收場。

全能神教會是中國最大的新興基督教團體，被中國視為邪教，也是繼法輪功後，受迫害最嚴重的宗教組織。當局利用許多管道抹黑、詆毀全能神教會，且隨處可見舉報信徒有獎的廣告。中國在南韓的示威行動失敗後，便轉往歐洲對信徒進行施壓。

中國官員找到一名因躲避迫害而逃至德國的信徒父親，脅迫他配合將女兒帶回國，官員透露，德國是信仰自由的國家，他們無法逮捕其女兒並把她強制遣返，所以只能帶家人去勸返，並承諾會付出國的所有費用。

實際上，這些信徒一旦被遣返回國，就會被強制關入監獄，甚至傳出有些人遭到酷刑折磨，自此音訊全無。

報導提到，國際上許多人權組織都聲援這些全能神教會信徒，並支持各國同意他們的庇護申請，因為越來越多實例證明，所謂的「尋親」根本是場騙局，中國稱這些信徒都失蹤了，但若不是政府打壓，他們也不用逃到國外，即使他們選擇在不同國家生活，也可以自由探親。

這項「假尋親、真抓人」的計畫，實現了當局「境內基本摧毀、境外控制削弱」的目標，更是政府為了向人民，尤其是信仰人士和異議人士「殺雞儆猴」，無論身處在國內、外，都持續受到國家監控，也向習近平證明，打壓宗教的政策正順利地落實。

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