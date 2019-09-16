聖經遭竄改？中國狂清查宗教出版物 信徒買書遭監控

2019-09-16 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局近來打壓宗教不遺餘力，甚至傳言政府在竄改《聖經》內容。長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌揭露，中國政府正嚴格搜查宗教出版品，若私印、購買或出售非官方的出版物，就會遭到政府「監控」。福建一名教會人士直言，宗教書籍想通過政府批准出版簡直是「做白日夢」。

《寒冬》報導指出，年初以來，中國的「掃黃打非」運動不斷擴張，宗教出版品也難逃清查。當局正全面監控宗教出版物的流通，無論是印刷、郵寄、網路、店面、教會或廟宇，都遭到全方位的限制。

福建一名教會人士，欲印製紀念冊分送信徒，卻沒有印刷廠敢接這份單，印刷廠稱「宗教訊息太明顯，除非刪除所有十字架與聖經經文」否則不能印刷。雖印刷廠請他去當地文化局申請許可，但他非常清楚，想獲得批准根本是「做白日夢」。

江西一間教會向外國教會訂購20本聖經，最後卻全部被政府沒收，負責人無奈地說「我們得到消息，政府正在更改《聖經》，所以才想辦法收集原版《聖經》」，擔心政府更改內容會將信徒帶向歧途。

湖南一位信徒因上網幫教會購買宗教書籍，就遭到政府官員審問，還說他會成為「重點監控對象」，他仍不明白只是購買普通的宗教書籍，為什麼會被調查。

當地文廣局匿名官員表示，現在宗教書籍管很嚴，各部門常去公共場所檢查，包括書店和賓館，若涉及政治性非法出版物，該單位就要被處分。

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