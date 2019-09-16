民眾遭脅迫當間諜！中國警察追查逃亡海外信徒

2019-09-16 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期鋪天蓋地式的打壓宗教勢力，在鎮壓信徒的許多行動中，當局利用威脅、利誘、酷刑等手段派遭捕的信徒進入教會擔任「間諜」，藉此調查逃亡海外的信徒資訊。

長期關注中國人權問題的《寒冬》報導指出，全能神教會中一名化名為韓麗的信徒，日前走在路上，突然就被兩個警察強行帶至賓館內審問，警察問她「你想不想出國？我們可以幫你，但條件是你要提供我們國外全能神教會的狀況」。

全能神教會是中國最大的新興基督教團體，被中國視為「邪教」，也成為繼法輪功後，受迫害最嚴重的宗教組織。

報導提到，審問過程中韓麗發現，警察已追蹤她和她的家人許久，警察不放棄地想拉攏她「若有信徒想逃去國外，你就告訴我們，不要怕，只要你配合，我們就保證絕不抓你，也不會傷害你的家人」，更誘惑她，若專職做「間諜」就固定每月付她薪水。

韓麗很清楚，許多信徒回到中國後都遭到迫害，若不答應，警察是不會放過她的，但也不希望傷害教友，只好假裝配合。那天過後，警察每月都約韓麗見面，交代教會狀況，她都提供非關鍵的訊息，盼能當作緩兵之計，警察甚至還請她挑選其他能出國臥底的信徒。

韓麗每天都戰戰兢兢過日子「每天回到家我都非常緊張，害怕有人叫我名字、敲我的門」，因為她怕警察會發現她在搪塞他們，並將她逮捕。

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