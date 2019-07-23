中國盛行大封廟門「囚禁」神像 村民怒批共產黨喪天良！

2019-07-23 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕中共打壓宗教時有所聞，先前曾傳出佛像被整容強拆，未料道教廟宇也難逃魔爪，不只廟門被封得死死的，神像連帶遭到「囚禁」，造成居民無處朝拜。長期關注中國宗教自由與人權的雜誌《寒冬》報導，對於政府行徑，村民憤憤不平直指共產黨做絕，「盡幹這喪天良的事！」

《寒冬》報導，中國各地盛行「封廟運動」，4月上旬陝西省寶雞市岐山縣青化鄉接到上級拆除各村廟宇的命令，但疑基層憂遭報應，鄉政府下令以磚塊封堵，之後幾天鄉內至少10座道教廟宇被封門、廟前石碑也遭封蓋或塗黑。部分村民氣罵「共產黨把事情做絕了，盡幹這喪天良的事」。

報導指出，有當地村幹部表示，去年10月岐山縣掀起一場整治運動，許多廟宇被迫掛上「老年活動中心」、「倉庫」等牌子，然而半年後又實施「封堵政策」，讓信眾沒了踏入廟宇的機會。

報導提到，5月上旬河南鄭州滎陽市賈峪鎮官員前往玉皇大帝廟，除以「彩鋼瓦」封死廟門、威脅廟主不准燒香否則拆廟，還把人「攆到陰涼潮濕的窯洞」去住。不過，疑因廟主在住處供奉神靈牌位，半個月後再遇威脅，官員直呼再燒就是「和共產黨作對，對共產黨不尊」，並要求砸牌位。

報導提及，不只陝西、河南，封廟運動也傳出在山東持續開展，有廟主指出，因該省巡察組進駐棗莊，當地政府加大迫害宗教力度，光是嶧城區至少5座寺廟被查封。

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