中國連「玉皇大帝」都敢拆！33公尺玉帝頭像慘變廣告牌...

2019-10-08 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來全面清算宗教造像，面對中美貿易戰、香港反送中運動等事件，中國仍不減對宗教信仰的打壓力道。沒想到這次連「玉皇大帝」也難逃清算，重慶一尊高達33公尺的玉皇大帝頭像，竟被政府勒令整修，變成景點「廣告牌」。

據中國人權雜誌《寒冬》報導，中國重慶天堂山景區有尊高達33公尺的玉皇大帝頭像，遭到縣政府勒令修改，不僅臉部被整平，上面還寫著「天堂山仙境」，連在道教中被視為最高神祗之一的玉皇大帝，如今也被變成大型宣傳畫。

天堂山景區被譽為「玉皇聖地」，還被中外旅遊文化協會、中國宗教旅遊委員會評比為「世界道文化觀光遊覽聖地」，但對無神論的中國政府而言，怎能容忍被信徒尊崇的玉皇大帝頭像，當局以「宗教造像過高」為由進行改造，掩飾打擊宗教的真相。

玉帝頭像遭改造後，引起當地村民不滿，紛紛表示「政府太缺德」，還有人說「敢跟老天爺作對的人，不會有好下場」。

在重慶還有一尊18公尺高的佛祖像也因「太高」為由遭到強拆，現場只留下孤零零的一隻佛手在原處。這座佛像耗資新台幣3千4百萬元左右打造，去年被政府空拍機監測到，被視為違章建築勒令拆除，佛寺負責人試圖用黑布將佛像蓋住，也難逃強拆命運。

有村民諷刺「佛像太大了，還刷上金粉，太陽一照就散發金色光芒，就把習近平比下去了，所以才會被拆」。

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