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湖北查封大量寺廟 吃素守廟人被迫吃葷

中國的清真寺、教堂、佛道教寺廟等宗教，近年遭政府加強打壓，紛紛受到查封或管制。（美聯社檔案照）

中國的清真寺、教堂、佛道教寺廟等宗教，近年遭政府加強打壓，紛紛受到查封或管制。（美聯社檔案照）

2019-11-01 19:22:28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府近年積極「去宗教化」，以各種手段打壓信仰自由。關切中國宗教和人權的《寒冬》雜誌10月31日報導，湖北省劉河鎮當局以執行中央政府命令為由，加強查封或拆除廟宇，長年以廟為家、吃齋唸佛的守廟人，不是被驅趕，就是被迫住進供葷食的養老院。

據報導，湖北省黃岡市蘄春縣劉河鎮政府自8月起擴大取締當地廟宇，全鎮79座寺廟有40座在數日內被查封，「慈雲洞寺」是其中之一。該寺的七旬寺主住在寺廟20多年，不甘被迫離開，但他的執意「留守」影響官員「政績」，半個月後便被村幹部強行移送養老院。

儘管寺主極力解釋，他不能住進葷素混合的養老院，但仍被強制帶走，令他揚言：「你們要是不送我回去，我就一頭撞死。」由於怕鬧出人命，村幹部暫允寺主留在廟內，但表明除非住院，否則遲早得送進養老院。無家可歸的寺主辦理住院後，村長仍天天監視他，令他無奈表示：「如果政府還逼我去養老院，我就自殺。」

與此同時，該鎮另一所「開善寺」的60多歲寺主，則被警告若想繼續享有社會福利，必須住進養老院。但在他住進養老院當日，村幹部隨即查封寺廟。寺主得知被騙後要求離開，卻被告知除非親人來接，否則他「回不去」；且養老院門口有守衛把守，沒有院長批准不可能替他開門。寺主自此被「囚禁」在養老院。

另一所建於乾隆年間（1735-1799年）的「福林寺」，也在同一時期被查封；住在廟內的一位信徒被趕出去後，不敢反抗、只是低頭流淚。當地人怒斥：「現在國家不准人燒香拜佛，廟都要封，佛像都要搬走。如果不搬，政府就開挖土機來拆。」一名村幹部則解釋，政府下令，他也別無選擇。

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