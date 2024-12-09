沒墜機！俄官媒證實敘利亞總統阿塞德抵莫斯科 已獲政治庇護

俄羅斯官方媒體證實，敘利亞總統阿塞德及其家人，目前已在莫斯科並獲得庇護。（法新社）

2024/12/09 03:51

首次上稿 02:52

更新時間 03:51（拜登在白宮發言）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）近期對政府軍發起猛攻，8日成功拿下首都大馬士革（Damascus），總統阿塞德（Bashar al-Assad）倉皇逃離。俄羅斯官方媒體證實，敘利亞總統阿塞德及其家人，目前已在莫斯科並獲得政治庇護。

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據俄羅斯官媒《塔斯社》引述克里姆林宮消息人士說法報導，被推翻出逃的阿塞德跟他的家人目前已抵達莫斯科，出於人道主義原因，俄羅斯將為他們提供庇護。消息人士並補充表示，俄羅斯官員正在與敘利亞武裝反對派代表保持聯繫，他們的領導人保證了俄羅斯在敘利亞領土上的軍事基地和外交使團的安全。

阿塞德垮台 拜登：美方將採取3個行動

《CNN》報導，在俄羅斯媒體曝光阿塞德家族抵達莫斯科後，美國總統拜登在白宮發表演說時表示，阿塞德政權的垮台是正義之舉，為敘利亞人民提供了歷史性機會。不過拜登說，「這也是一個充滿風險和不確定性的時刻，因為我們都在思考接下來會發生什麼的問題。美國將與在敘利亞的合作夥伴和利益相關者合作，幫助他們抓住機會，管理風險。」

拜登同時提出了美國在阿塞德政權垮台後將採取的3點行動，包括：

首先，如果敘利亞在此過渡時期有任何威脅，將支持敘利亞的鄰國，包括約旦、黎巴嫩、伊拉克和以色列。

其次，美國將幫助確保敘利亞東部的穩定，保護任何人員、我們的人員免受任何威脅，並將繼續執行我們打擊伊斯蘭國（ISIS）的任務，包括確保關押伊斯蘭國武裝份子拘留設施的安全。拜登表示，美國正在優先努力防止伊斯蘭國死灰復燃。

第三，美國將與所有敘利亞團體進行接觸，包括在聯合國領導下的過程中進行接觸，以建立一個從阿塞德政權過渡到「一個擁有新憲法和新政府的獨立和主權的敘利亞。」

沙姆解放組織8日揮軍攻入首都大馬士革，宣布推翻阿塞德暴政，結束該國持續13年的內戰，大馬士革到處可見民眾歡呼慶祝。自2015年介入敘利亞內戰的俄羅斯稍早也發布消息，證實阿塞德政權垮台。

先前有外媒報導，阿塞德疑似搭乘1架伊留申-76型（Ilyushin 76）軍用運輸機從大馬士革機場起飛，但沒多久飛機亮點即從雷達消失，因而傳出航機墜毀傳聞。前伊拉克議員薩塔爾（Omar Abdul Satar）也在X平台表示，「反抗軍宣稱他們擊落阿塞德的飛機」，如今俄國官媒報導阿塞德及家人在莫斯科，間接證實了墜機傳聞的謬誤。

敘利亞總統阿塞德（左）今年7月中旬與俄羅斯總統普廷（右）進行會晤。（路透）

美國總統拜登在白宮發表演說表示，阿塞德政權的垮台是正義之舉，為敘利亞人民提供了歷史性機會。（歐新社）

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