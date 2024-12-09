揭統戰黑幕遭館長批「編劇家」 八炯嗆：有你會喇叭嗎？

八炯在Threads發文回嗆館長。（資料照）

2024/12/09 01:22

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」6日與曾經是中國統戰樣板的饒舌歌手「閩南狼」陳柏源，揭露中國統戰部門收買台灣網紅的各種手段，在網上掀起熱議，沒想到「館長」陳之漢7日開直播時批評八炯是「編劇家」。對此，八炯8日展開回擊，酸館長現在人設已崩，沒有回頭路的他當然只能「舔到底」，成天蹲在家評論天下有夠可憐！

八炯在YouTube發布「中國統戰紀錄片」中，找來陳柏源分享自己「覺醒」的心路歷程，聊到中共各種統戰黑幕，還與其他台灣舔共人士、中共黨媒、統戰部門通電話，對話內容猛料連連。當中陳柏源打電話給中國黨媒《海峽導報》社長時，對方竟然直接提到網紅鍾明軒，讓大批網友譁然，館長7日開直播時，就被問到對八炯影片中意外曝光鍾明軒疑似與中國黨媒之間存在合作關係一事有何看法。

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館長回應稱，自己對鍾明軒不是很了解，所以不是很想聊這件事，但隨後他又說「講到八炯，他就是一個完完全全的編劇家，這個人是個大喇叭，很會掰」，表示無法輕信八炯拍的影片。接著館長再次將砲火對準民進黨，「蔡英文政府、賴清德政府，台灣人生活有多糟糕？通膨有多厲害？這個政府有多北爛？房價怎麼樣？X你X咧！垃圾政府！中華民國的執政黨在搞什麼雞X？我跟你講啦，抗中保台？他X的不要被民進黨把國家搞垮就不錯。」

對此，八炯8日在Threads上發文回擊，「我是一個編劇家大喇叭，去過美國國會與中政策委員會幕僚長、參眾議員開過會，你抹黑美國嗎？有你一通電話叫100萬人大喇叭嗎？你沒有回頭路，舔到底就對了！不然你現在回頭兩邊倒沒有受眾了。沒去過歐美日韓看看這個世界是吧？可憐，成天蹲在家評論天下！」

「我人生最後悔就是上你的節目，你當初跟我說中共找人開你槍，要我小心點。現在呢？丟臉，我懶得拍片幹你，歡迎你天天幹我不要停！我教你專業名詞『中南海聽床師』，不要用編劇家跟靈魂出竅，顯得你沒有做功課，很丟人！這是我最後一篇X你，我格局在國際議題，你繼續在健身房裡評論天下！」

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