澳洲調查外國藉社群媒體干政 疑聚焦中國

澳洲總理莫里森2日宣布，將投入8800萬澳幣，成立一個高層級的反間諜專門小組，反制持續升高的外國勢力干涉威脅。（歐新社檔案照）

2019-12-05 16:51:46

〔中央社〕澳洲今天成立國會委員會，著手調查外國透過臉書、推特、微信等社群媒體平台干涉澳洲政治的可能性，儘管未提及特定國安威脅，但中國近年涉嫌對澳洲採取的行動正引發關切。

路透社報導，澳洲現在愈來愈關切中國尋求干涉坎培拉政府事務。而且之前美國情報分析師也發現，俄羅斯曾利用社群媒體試圖影響2016年美國總統大選結果。

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在執政聯盟支持在野勞工黨（Labor Party）的提案後，澳洲國會成立跨黨派參議院特別委員會進行調查。

勞工黨議員黃英賢（Penny Wong）表示：「『假新聞』崛起和操作錯誤資訊的活動，不獨對澳洲民主構成非常實際且即刻的危險，對全球各地皆然。我們必須保護我們的民主，不被有惡意的外國行為人染指。」

調查人員須於2022年5月以前提交調查結果，到時澳洲差不多將舉行下屆大選。

儘管今天無特定國安威脅被提及，但近幾年來，澳洲已加強審視中國涉嫌採取的行動。中國則否認尋求左右澳洲局勢，並指控澳洲政府採取「冷戰心態」。

澳洲在2017年由時任總理滕博爾（Malcolm Turnbull）引進新法，要求效力外國的遊說人士辦理登記，滕博爾當時就直接點名中國。這項法案導致澳洲與其最大貿易夥伴中國的關係惡化。

路透社9月另曾報導，澳洲情報界確定中國須為一場鎖定澳洲國會和3大政黨的網攻負責。但中國矢口否認涉案，澳洲政府則未置評。

澳洲國內情報機構上月也表示，正在調查中國是否試圖在聯邦議會安插特工，總理莫里森（Scott Morrison）對此表示，澳洲媒體刊登的相關指控「令人極度不安」。

另外，在澳洲多所大學遭遇一波網攻之際，澳洲當局上月也要求高教機構須申報與外國大學的財務交易。

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