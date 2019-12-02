中國拘禁澳籍作家楊恆均 澳洲外長：日夜審問酷刑令人難接受

澳洲籍華裔作家楊恆均1月赴中國後，遭中國以涉嫌間諜活動為由拘押至今，澳洲外交部長潘恩表示「令人無法接受」，並透露楊恆均與外界日漸隔離。（美聯社）

2019-12-02 15:01:11

〔即時新聞／綜合報導〕自稱「民主小販」的澳洲籍華裔作家楊恆均今年1月赴中國後失蹤，遭中國官方以涉嫌間諜活動為由拘押至今，引發中澳關係緊張。對此，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今日（2日）透露楊恆均受羈押的情況，痛批「令人無法接受」。

綜合外媒報導，楊恆均本名楊軍，今年1月時在廣州機場「被失蹤」，直至8月底時中國外交部才對外證實楊恆均涉嫌「危害國家安全」遭當局逮捕。英國《衛報》9月曾引述數名消息人士說法，指楊恆均被送到國家安全部的北京拘禁所拘押，每週1天被審問4小時，期間手腳都被銬上。間諜罪在中國可處死刑，而北京也曾警告澳洲不得干預。

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此案也引起澳洲不滿。澳洲外交部長潘恩在聲明中表示，楊恆均受羈押的情況包含日漸與外界隔離、與親朋好友的聯絡受到限制，且日復一日遭受審問，包含手腳被上銬。這種情況，「令人無法接受」。

潘恩表示，澳洲政府曾要求中方就楊恆均面臨的相關指控提出解釋，並依照國際規範，讓他能與他的律師和家人見面。

雖然中澳經貿關係密切，但中國近年來對澳洲的滲透，包含近日掀起外界矚目的王立強案，皆讓澳洲強烈警惕中國的野心。澳洲日前宣布將斥資8780萬澳元（約新台幣18億4819萬）成立新的工作團隊，以應對外國勢力滲透的威脅。

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