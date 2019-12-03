慟！化學物質污染海水 海豚寶寶被母乳毒害

海水中大量的有毒化學物質進入鯨豚體內，研究發現毒素會經由母乳轉移給幼年鯨豚。（圖擷自ZSL官網）

2019-12-03 16:33:28

〔即時新聞／綜合報導〕倫敦動物學會（Zoological Society of London，ZSL）的研究發現，雌性鼠海豚體內含有多氯聯苯（PCB）的有害神經毒素。由於水中的高含量化學污染物，英國的幼年鼠海豚正被媽媽的母乳毒害。

綜合外媒報導，PCB過去曾經用於塑料和油漆。人類發現PCB對環境、野生動植物和人類皆有害，數十年前已禁止，但它們仍在環境中循環，透過徑流進入食物鏈。這些化學物質在鯨豚體內積聚的。研究發現，毒素在海豚母親體內停留的時間較長，被認為嚴重毒害大腦和神經系統，毒素更會經由母乳轉移到幼年海豚身上。

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倫敦動物學會的威廉姆斯（Rosie Williams）表示，當幼小海豚只需要獲取關鍵發育階段所需的營養素時，卻在餵食過程，被暴露於有毒的化學混合物中，這是一個悲劇。

威廉姆斯表示，海洋哺乳動物仍在經歷PCB的揮之不去的影響。因此，查明PCB進入海洋的來源和途徑是防止繼續污染重要的下一步。

倫敦布魯內爾大學（Brunel University ，London）的教授喬布林表示，進一步的研究對於保護英國水域中的海洋哺乳動物是相當重要的。

研究人員希望，研究海豚等豐富物種中的PCB，將有助於他們更好地了解其對更受威脅物種，如英國本土的虎鯨的影響。作為頂級捕食者，虎鯨會攝得於最高含量的PCB中，因為在食物鏈中，PCB會產生累積效應。

這項調查有助於研究員進一步了解這些遺留的工業化學污染物以及復雜混合物中不同程度的暴露可能產生的影響。

在這項研究中，科學家使用了由環境漁業和水產養殖科學中心製作的鯨豚毒理學數據集。數據來自從英國滯留的鯨豚類動物收集的樣本，其中包括1992年至2015年間在英國滯留的總計近700只海豚。

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