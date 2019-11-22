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澎湖海洋怎麼了？ 不同種類海豚同地陳屍

海豚死亡多時早已腐爛，海巡人員就地挖坑掩埋。（記者劉禹慶攝）

海豚死亡多時早已腐爛，海巡人員就地挖坑掩埋。（記者劉禹慶攝）

2019-11-22 22:53:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2隻不同種類的海豚被發現同步陳屍在白沙鄉赤崁村牛踏尾沙灘，初步研判死亡時間超過10日以上，死亡時間相近，但已腐爛多時，死因難以辨識，民眾擔心澎湖海洋出現問題，希望專家進行研究，解開海豚相繼死亡之謎。

澎湖西嶼鄉合界海灘上月底就曾發現過2隻死亡海豚，但都屬於同一種瓶鼻海豚，但今天在白沙鄉赤崁村牛踏尾沙灘，發現的2隻海豚，經澎湖縣政府農漁局生態保育科將照片特徵送給中華鯨豚協會，初步判斷一隻為瓶鼻海豚、另一隻則是長吻飛旋海豚，屬於不同種類，若不是誤闖漁網遭人誤殺，就是海洋發生問題。

澎湖縣政府生態保育科技士藍志嵐說，這2隻海豚身長分別為265公分和210公分，死亡時間有所差異，經與鯨豚救援網確認種類，比較老牙齒比較粗的那隻是265公分瓶鼻海豚，死亡最早，比較細的約2.1公尺，則是長吻飛旋海豚，死亡超過10日以上，嚴重腐爛無法確認死因。

根據了解，這2隻死亡海豚是今天中午被民眾發現，通報澎湖縣政府生態保育科，保育科人員轉請海巡署赤崁、岐頭安檢所的岸巡弟兄先到場丈量、拍照紀錄，決定就地挖沙坑掩埋已腐爛的海豚 。

中華鯨豚協會專員郭祥廈說，也只能研判2隻死亡時間約為10天至半個月之久，但為何2隻不同種類海豚相繼死亡，上岸地點又相近，則無法解釋，只能說是意外。

白沙鄉赤崁牛踏尾沙灘發現陳屍海豚，較大的是瓶鼻海豚。（記者劉禹慶攝）

白沙鄉赤崁牛踏尾沙灘發現陳屍海豚，較大的是瓶鼻海豚。（記者劉禹慶攝）

體型較瘦長的海豚，為長吻飛旋海豚。（記者劉禹慶攝）

體型較瘦長的海豚，為長吻飛旋海豚。（記者劉禹慶攝）

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