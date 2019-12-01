香港人反抗》「毋忘初心大遊行」 38萬人上街 警強制提前終止

2019-12-01 20:16:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾一日發起3場遊行集會，均獲得警方批准。其中，今（1）日下午登場的尖沙咀「毋忘初心大遊行」，發起人Swing晚間表示，至少有38萬人上街參與遊行，並指活動遭警方強制提前終止。

綜合港媒報導，「毋忘初心大遊行」下午3時起於尖沙咀鐘樓集合，並遊行至紅磡體育館。根據警方的不反對通知書，遊行須於下午4時至6時進行，沿行人路或警方指定路線由尖沙咀鐘樓遊行至紅磡香港體育館。

遊行發起人Swing在遊行結束後與媒體會面時表示，糾察在尖沙咀鐘樓、九龍香格里拉大酒店及終點紅磡體育館3個位置點算人數，推算至少有38萬人參與。他說，遊行的目的是想喚醒香港人，不要忘記5大訴求，對至少有38萬人參與遊行感到開心，因為代表香港市民沒有忘記初衷。

Swing表示，警方向他說遊行初期安排很好，他估計下周日（8日）的民陣遊行應該有很大機會獲批准。對於警方發射催淚彈，他不予置評。Swing也說，警方在下午4時左右，即遊行開始1小時後通知他，由於在尖沙咀有突發情況發生，要求終止遊行，他希望避免示威者及市民受傷被捕，於是配合警方要求。

Swing說，由於警方強制終止遊行，因此沒有將紅館的人數計算在內。他估計，部分人士在中途加入遊行，這些人次亦沒有計算在內。

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