美國再傳墜機！賓州飛機撞地爆炸 機上5人緊急送醫

一架飛機在賓州曼海姆鎮一個社區停車場墜毀後，人員到現場救援。（美聯社）

2025/03/10 07:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州蘭開斯特郡當地時間9日下午，一架小型飛機撞上一處社區停車場，飛機墜毀起火，已知機上5人受傷，約10多輛汽車毀損，機上所有人員倖存。

綜合外媒報導，當地警察局長費雪（Duane Fisher）表示，這墜機事件發生在9日下午3點左右，地點位於蘭開斯特機場南部，5名傷者均被送往醫院，情況不明，地面則沒有人受傷。

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一名目擊者表示，他當時在附近開車，注意到這架小型飛機爬升得很高，突然向左轉，接著向側面俯衝，機頭先著地，並且爆炸成火球。他趕緊撥打911，然後開車前往墜機現場，並錄下了飛機殘骸冒出黑煙以及停車場內多輛汽車被大火吞沒的影片。他說，飛機險些撞上大型社區的一棟三層樓建築。

美國聯邦航空管理局證實，這架引擎「比奇富豪」飛機上載有5人。空中交通管制音訊紀錄顯示，飛行員當時稱「艙門是打開的，我們需要返航降落」，管制員允許飛機降落，然後說「拉起！」片刻之後，飛機就墜毀在機場後面的停車場街道區域。

美國聯邦航空局表示將對事故進行調查。這起墜機事故發生的一個月前，一架空中救護機在費城街道上墜毀並起火，造成7人死亡。

飛機燒到焦黑，波及地面車輛。（美聯社）

飛機墜毀，人員在現場搶救。（美聯社）

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