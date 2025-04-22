改選風波未歇！芳苑農會理事長林木村遭球棒猛擊左腿 歹徒當街亮槍

芳苑鄉農會理事長林木村（左）遭人持球棒攻擊。（資料照）

2025/04/22 16:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉農會今（22日）驚傳暴力攻擊事件，農會理事長林木村在餐廳外遭人持球棒襲擊，甚至當街亮槍恐嚇，歹徒行凶後囂張駕車逃逸。警方表示，已掌握相關線索，全力追緝涉案歹徒。

據了解，芳苑鄉農會今天召開理事會，會後林木村與理事、幹部前往王功某餐廳聚餐。用餐結束，林木村步出餐廳時，突遭一名黑衣男子持球棒猛擊左腿兩下，司機見狀上前奪棒，未料另名男子竟當街亮槍恐嚇，現場一片驚恐，眾人不敢輕舉妄動。歹徒逃逸時，現場遺留作案用球棒與一只拖鞋，警方循線追查。

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彰化縣前議員謝彥慧表示，這次選舉競爭激烈，選前就有相關人員遭恐嚇，選後一個月仍忿忿不平，昨晚便有人勘查林木村住家動向，今晨一路尾隨至餐廳伺機下手，疑似預謀犯案。她痛批，農會選舉已結束，社會應回歸平靜，不容許再有選後暴力，更何況在光天化日之下打人、亮槍，形同公然挑戰社會秩序，治安亮紅燈。

據悉，彰化基層農會3月7日完成改選，林木村順利連任理事長，常務監事為林總元，總幹事則由洪翊桓以5比4險勝當選。地方人士認為，這起暴力事件恐與改選餘波或地方派系糾紛有關，警方正釐清涉案動機。

歹徒行凶後遺留作案用球棒與一只拖鞋。（民眾提供）

芳苑鄉農會理事長林木村左小腿遭人持球棒攻擊，造成兩處瘀青。（民眾提供）

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