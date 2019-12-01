紐約下水道堵塞 污水惡臭湧入300人家中

紐約下水道堵塞，帶有惡臭的污水流入上百戶民眾家中。（美聯社）

2019-12-01 17:06:19

〔即時新聞／綜合報導〕主要下水道的堵塞，使污水淹入紐約市民的家中，褐色的水，飄散著惡臭，這場突如其來的水災，讓紐約市甘迺迪機場附近的居民感到錯愕且不適。

綜合外媒報導，這場水災發生在當地時間週六（30日），因為下水道的堵塞，導致尚未處理過的污水連帶排泄物，一同流入紐約皇后區大約300人的家中。一名當地住戶麥肯西（Cynthia McKenzie）表示，自己在凌晨3點左右醒來，聞到一股臭味，原以為是煤氣洩漏的味道，後來才意識到污水正湧入她的地下室。

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麥肯西表示，隨著水位的上升，她試圖移動家具和其他物品，但是一些電子設備無法倖存。麥肯西也提到幾個小時內，整個社區都充滿了惡臭的液體。

市長白思豪（Bill de Blasio）發表聲明，工作人員正在針對問題進行修理，並帶來抽水設備以清理混亂。紐約市的水務局表示，飲用水仍是安全的，不會受到影響。但是白思豪建議居民減少用水量，以減少流入被阻塞水管的水量。

麥肯齊提到，發現污水後不久，她撥打了911和該市的311服務專線。有數名消防員出現，但沒有任何城市服務機構能夠阻止污水的流入。

環保局評估，下水道堵塞的主因，應為不當排放的油脂。局長薩皮恩扎（Vincent Sapienza）表示，油脂排進下水道，往往會凝結成塊，進而減緩或阻礙污水的流動，導致污水回流，最後形成下水道堵塞。

白思豪表示，美國紅十字會和城市緊急應變中心代表都已抵達現場，幫助因下水道而流離失所的家庭恢復生活。而紐約市供水人員也正在對主要問題進行維修。

紐約政府在附近的一所公立學校為受影響的居民開設了一個服務中心。人員也正在努力為周六晚上無法回家的人提供酒店房間。

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