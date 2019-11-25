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義大利北部連夜大雨 高速公路路橋遭土石沖斷

意大利薩沃納附近連接杜林一座高速公路高架路段在近期豪雨造成的大規模土石流後坍塌。（路透社）

意大利薩沃納附近連接杜林一座高速公路高架路段在近期豪雨造成的大規模土石流後坍塌。（路透社）

2019-11-25 13:23:27

〔即時新聞／綜合報導〕周日（24日），意大利西北部利古里亞（Liguria）西北部沿海城市薩沃納（Savona）附近的一座高速公路橋在近期豪雨造成的大規模土石流後坍塌。所幸並無人員傷亡的消息傳出。

綜合外媒報導，位於目前洪水氾濫的城市薩沃納附近的高速公路，連接杜林（Torino）一段長達30公尺的高架路段因土石滑落而坍塌。一輛小客車和卡車驚險逃過死劫，而駕駛也立即下車，揮手警告後方來車。

利古里亞區首長托蒂（Giovanni Toti）表示，山體滑坡導致丘陵地區土石崩落。而消防員仍在用搜救犬來尋找兩公尺高的泥濘中可能的受害者。 目前持續搜索確認是否有任何車輛從公路上掉下來。托蒂也補充，該路段雙向車道目前都已暫停通行。

義大利高速公路營運公司SIAS發言人表示，高架路段的坍塌，原因是多日暴雨產生無法預測的土石流，並證實在搜查後無人員傷亡。

11月各地區的豪大雨已造成歐洲大面積的洪水。去年（2018）在利古里亞，也同樣發生過高速公路橋梁斷裂的事件。位於熱那亞（Genova）的莫蘭迪橋（Morandi Bridge）崩塌，造成43人死亡。

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