義大利北部連夜大雨 高速公路路橋遭土石沖斷
2019-11-25 13:23:27
〔即時新聞／綜合報導〕周日（24日），意大利西北部利古里亞（Liguria）西北部沿海城市薩沃納（Savona）附近的一座高速公路橋在近期豪雨造成的大規模土石流後坍塌。所幸並無人員傷亡的消息傳出。
綜合外媒報導，位於目前洪水氾濫的城市薩沃納附近的高速公路，連接杜林（Torino）一段長達30公尺的高架路段因土石滑落而坍塌。一輛小客車和卡車驚險逃過死劫，而駕駛也立即下車，揮手警告後方來車。
請繼續往下閱讀...
利古里亞區首長托蒂（Giovanni Toti）表示，山體滑坡導致丘陵地區土石崩落。而消防員仍在用搜救犬來尋找兩公尺高的泥濘中可能的受害者。 目前持續搜索確認是否有任何車輛從公路上掉下來。托蒂也補充，該路段雙向車道目前都已暫停通行。
義大利高速公路營運公司SIAS發言人表示，高架路段的坍塌，原因是多日暴雨產生無法預測的土石流，並證實在搜查後無人員傷亡。
11月各地區的豪大雨已造成歐洲大面積的洪水。去年（2018）在利古里亞，也同樣發生過高速公路橋梁斷裂的事件。位於熱那亞（Genova）的莫蘭迪橋（Morandi Bridge）崩塌，造成43人死亡。