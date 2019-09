印度北部洪水罹難逾百 貧男搶救人力車令人心酸

2019-09-30 19:40

〔即時新聞/綜合報導〕印度北部近日2邦城驚傳暴雨衝擊,大洪水導致逾百名民眾罹難,城市生活機能嚴重受損,網路社群廣傳一段影片,有名男子在洪災中竭力搶救生財工具人力車,引網友心酸。

據《BBC》報導 ,印度北部比哈爾邦(Bihar)、北方邦(Uttar Pradesh)周遭傳出遭暴雨肆虐而引發大洪水的消息,超過100位民眾不幸在水災中罹難。

官方表示,洪水使交通建設包括鐵路、馬路完全停擺,衛生機關、學校及電力供應廠也受損暫停。光是北方邦上週四(26)至今就已回報超過93人罹難。

報導指出,官方甚至必須遷移超過1250名監獄囚犯,最遠至120公里外的阿札姆加爾(Azamgarh)。

據悉,比哈爾邦一部人力車(rickshaw)司機在洪水中拚命拯救賺錢工具的影片,在社群媒體上廣為流傳。發布影片者在敘述中表示:「當我們國家的窮人正在哭泣時,我們又有甚麼好慶祝的呢?我們還有心嗎?」。

據官方表示,這名29歲男子住在比哈爾邦的主要受災城市帕特納(Patna)。在影片中,他試圖搶救自己重要的賺錢工具人力車,表情痛苦,畫面外的女子苦勸他將車留在原地,逃命要緊,答應會幫他看著。

The video is of a poor Rickshawalla from Patna. You may cry by understanding his pain and cries.



Bihar is drowned & India is busy with #IndiasPrideModi #TheBigBillionDays



How can we celebrate if poor people in our own country are crying? #BiharRains



Do we have a heart? pic.twitter.com/UafaMNViJZ