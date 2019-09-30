印度北部洪水罹難逾百 貧男搶救人力車令人心酸

2019-09-30 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕印度北部近日2邦城驚傳暴雨衝擊，大洪水導致逾百名民眾罹難，城市生活機能嚴重受損，網路社群廣傳一段影片，有名男子在洪災中竭力搶救生財工具人力車，引網友心酸。

據《BBC》報導 ，印度北部比哈爾邦（Bihar）、北方邦（Uttar Pradesh）周遭傳出遭暴雨肆虐而引發大洪水的消息，超過100位民眾不幸在水災中罹難。

官方表示，洪水使交通建設包括鐵路、馬路完全停擺，衛生機關、學校及電力供應廠也受損暫停。光是北方邦上週四（26）至今就已回報超過93人罹難。

報導指出，官方甚至必須遷移超過1250名監獄囚犯，最遠至120公里外的阿札姆加爾（Azamgarh）。

據悉，比哈爾邦一部人力車（rickshaw）司機在洪水中拚命拯救賺錢工具的影片，在社群媒體上廣為流傳。發布影片者在敘述中表示：「當我們國家的窮人正在哭泣時，我們又有甚麼好慶祝的呢？我們還有心嗎？」。

據官方表示，這名29歲男子住在比哈爾邦的主要受災城市帕特納（Patna）。在影片中，他試圖搶救自己重要的賺錢工具人力車，表情痛苦，畫面外的女子苦勸他將車留在原地，逃命要緊，答應會幫他看著。

相關影片請見：

The video is of a poor Rickshawalla from Patna. You may cry by understanding his pain and cries.



Bihar is drowned & India is busy with #IndiasPrideModi #TheBigBillionDays



How can we celebrate if poor people in our own country are crying? #BiharRains



Do we have a heart? pic.twitter.com/UafaMNViJZ — RITURAJ SINGH （@ThinknThought） September 28, 2019

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