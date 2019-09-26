印度「賤民」男童露天大便 遭毆打致死

2019-09-26 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕印度警方今（26）日表示，有2個男童因為露天大便而遭毆打致死，這凸顯了印度總理莫迪（Narendra Modi）推行的廁所革命，在實施上會衍生出暴力事件。

《法新社》報導，2名喪生的男童來自印度種性制度最低階層的達利特人社區，其又被稱為「賤民」，他們週三前往中央邦斯希沃普里縣（Shivpuri）的祖父家。警方表示，2名男童在清晨停下腳步露天大便後遭人毆打，「孩子們被送往醫院，但因重傷致死」。警方說，有一對兄弟被捕，其中一人似乎有精神疾病。

莫迪在2014年發起「清潔印度運動」（Clean India Mission），承諾到2019年要為全民建造廁所。印度政府說，至今已建造超過1個廁所，特別是在農村地區。他計畫於下週三宣布已經沒有露天大小便的情況，當天是印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）的150歲冥誕，以紀念甘地生前也致力於改善衛生條件。

但批評人士說，缺乏自來水、維護不善和行為改變緩慢已阻礙了這項計畫，且不時傳出在阻止他人露天大小便時涉及不當行為。2017年，一名男子遭私刑處置，因為他試圖阻止當局拍攝露天如廁的女性。先前還有新聞頻道呼籲觀眾寄送露天大小便者的照片讓電視台公開，以羞辱這些人。

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