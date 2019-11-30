東奧主場館今竣工！ 造價1569億日圓可容6萬人

「日本新國立競技場」場館結構為地上5層與地下2層，建築材料使用來自日本47個都道府縣的國產木頭。（法新社）

2019-11-30 23:19:48

〔即時新聞／綜合報導〕作為2020年東京奧運與殘障奧運的主場館，「日本新國立競技場」共斥資1569億日圓（約新台幣437億元），並歷經3年重建，終於在本月30日竣工，新國立競技場最多可容納6萬名觀眾，是日本首座造價破千億日圓的體育場。

綜合媒體報導，自舊的「國立霞丘陸上競技場」於2015年拆除後，「日本新國立競技場」從2016年12月動工至今剛好3年，場館結構為地上5層與地下2層，建築材料使用來自日本47個都道府縣的國產木頭，並以日本傳統建築技法作為設計元素，配合明治神宮外苑的綠色景觀，被日媒稱為「森林體育場」。

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根據日媒報導，「新國立競技場」總工程費高達1569億日圓，是日本史上第一座千億級體育場，預計會在12月21日舉行啟用典禮，並於明年1月1日元旦進行首場體育賽事，至於東京奧運開幕式，則將在明年7月24日正式舉辦。

「新國立競技場」總工程費高達1569億日圓，是日本史上第一座造價破千億體育場，預計將在12月21日舉行啟用典禮。（美聯社）

「新國立競技場」以日本傳統建築技法作為設計元素，配合明治神宮外苑的綠色景觀，被日媒稱為「森林體育場」。（美聯社）

日本新國立競技場將於明年7月24日正式舉辦「2020東京奧運開幕式」。（美聯社）

新國立競技場最多可容納6萬名觀眾，是日本首座造價破千億日圓的體育場。（美聯社）

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