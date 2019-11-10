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東奧主場館曾發現187具人骨！ 懷疑生前受虐

東京奧運主場館（見圖）興建期間曾挖出187具人骨，推測來自江戶時代，且死者生前疑似受虐。（法新社）

東京奧運主場館（見圖）興建期間曾挖出187具人骨，推測來自江戶時代，且死者生前疑似受虐。（法新社）

2019-11-10 11:41:33

〔即時新聞／綜合報導〕東京都教育委員會表示，2020年東京奧運主場館「新國立競技場」先前進行建設前的挖掘調查時，曾從地底下挖出187具人骨。當局推測這些人骨屬於江戶時代，且有專家從骸骨狀態推測，死者生前疑似曾遭受暴力對待。

綜合媒體報導，東京都教育委員會表示，2013至2015年在新國立競技場基地及周邊土地勘查時，一共挖出187具人骨，從嬰幼兒至老年的男女性都有。由於當地在江戶時代為寺廟及墓地，當局推測這些人骨應該都屬於江戶時代。

報導引述日本國立科學博物館的專家指出，其中不少年長女性骸骨有可疑的骨折狀況，其胸口、牙齒等部位曾受到猛烈撞擊，但卻不見跌倒或摔落後常見的手部骨折，專家認為這可能反映過去在日本某個領地有虐待老人或家暴的情形。

同時，光是今年在東京都內的奧運工程現場，就已經挖出共約1000具人骨，專家認為這些人骨是重要的歷史研究對象，建議政府應妥善保存。而日本文化廳在明年度的預算中，也編列了增設人骨收藏庫的項目。

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