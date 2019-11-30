日政府44億買下馬毛島供美軍艦載機訓練 考慮設為西南防衛基地

日本政府將出資160億日圓（約44億台幣）向馬毛島所有者購買土地，以供駐日美軍航空母艦運輸機及日本自衛隊進行訓練。（圖擷取自Google地圖）

2019-11-30 13:37:03

〔即時新聞／綜合報導〕今（30日）有日媒報導指出，日本政府將出資160億日圓（約44億台幣）向馬毛島所有者購買土地，且雙方已簽署買賣契約。日本政府收購馬毛島後將整建該處，以供駐日美軍航空母艦運輸機及日本自衛隊進行訓練，作為西南防衛基地。

綜合日媒報導，馬毛島是一座面積僅約8平方公里的無人島，位處日本種子島以西約12公里處。馬毛島是駐日美軍航艦陸地起降訓練（FCLP）的備用地點，日本政府也將在此培訓自衛隊，並考慮將其作為西南部緊急調度戰鬥機的部署基地。

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日本官員透露，國防部和擁有該島所有權的土地開發公司「タストン・エアポート」在今年1月簽署臨時購買合約，但該公司在今年2月更換社長，因此改變買賣方針，在今年5月發出書面文件通知日本防衛省「終止馬毛島交易」，但日本防衛省表示，即便換了社長，合約依然有效，將繼續和該公司商討後續事宜。

日本國防部早先預估土地價格約45億日圓（約12億台幣），但由於要再建設跑道設施，因此開發公司開價數百億日圓。今年1月，才達成160億日圓的成交價格，並持續進行細節商談，如今才正式完成簽署買賣契約。

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