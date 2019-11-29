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旅日維族：越來越難和新疆家人聯繫 社交媒體被監控

日媒指出，目前日本有約3000名維吾爾族人居住。圖為今年6月，大阪維族社區的抗議者反對中國壓制穆斯林少數民族，發起示威遊行。（法新社）

日媒指出，目前日本有約3000名維吾爾族人居住。圖為今年6月，大阪維族社區的抗議者反對中國壓制穆斯林少數民族，發起示威遊行。（法新社）

2019-11-29 23:40:24

〔即時新聞／綜合報導〕日媒報導，目前約有3000名維吾爾族人住在日本，然而在過去幾年，不少人發現自己越來越難順利和居住在中國的家人進行聯繫，或是有人發現自己的微信一直處於「被監控」狀態。

日本時報》報導，大阪一處小型社區的8名維族人，他們在受訪時要求不要透露真實姓名，以保護住在新疆的家人，因為「中國當局可以輕鬆辨識他們」，更指出老家正陷入「人權危機」，他們和親屬的聯繫幾乎已被完全切斷。

生活在大阪近15年的怡蘭（Ilan）表示，她長年用微信和父母及兄弟姊妹聯絡，不料，在她2017年回新疆旅行後的6個月，她發現姊姊將她從聯絡人中刪除，2個月後，母親也同樣將她刪除，不僅如此，在今年1月，她發現自己的微信帳號正遭人操控和瀏覽，甚至被陌生人「分析」她的聊天紀錄，讓她嚇得立刻停用帳號和整部手機。

類似事件層出不窮，薩米爾（Samil）提到，他曾被家人在社交平台上要求提供護照照片，以及他在日本其他親戚家屬的照片，後來更要他發送一張拿著日本報紙的照片，「證明他在這裡」。

報導指出，對這群住在大阪的維族人來說，雖然能過著寬裕的生活，但心情卻因為沒辦法聯繫到家人而越來越沮喪；另一方面，他們不只難以在同事面前開放表達自己，同時也擔心在其他中國人面前「暴露自己」，因為中媒宣傳，許多日本的華人對維族人的印象並不好。

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