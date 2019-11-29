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不抽菸員工多放6天假！ 日企CEO：沒浪費上班時間

為了獎勵戒菸，日本東京一家廣告行銷公司，便在近日推出一項新規定，不抽菸的員工可以帶薪多休6天假。（資料照）

為了獎勵戒菸，日本東京一家廣告行銷公司，便在近日推出一項新規定，不抽菸的員工可以帶薪多休6天假。（資料照）

2019-11-29 20:15:11

〔即時新聞／綜合報導〕許多忙碌的上班族會趁工作空檔短暫的到吸菸區「吞雲吐霧」，緩解生活的壓力，為了獎勵戒菸，日本東京一家廣告行銷公司，便在近日推出一項新規定，不抽菸的員工可以帶薪多休6天假，這新潮的規定被各家媒體報導，吸引不少網友關注。

綜合媒體報導，日本東京一間廣告行銷公司Piala Inc.在近日公布了一項新規定，只要是沒有抽菸的員工，每年都可以享有額外6天的帶薪休假。由於公司位於29樓，如果要抽菸的話，必須搭電梯到地下室的吸菸區，一趟平均耗費15分鐘，有名不抽菸的員工認為，如此一來不抽菸的人的工時比抽菸的人長，因此在公司的意見箱反應這個問題。

執行長飛鳥貴雄（Takao Asuka）看到該意見後，謹慎思考過後也認為，非吸菸者在上班時離開工作崗位的時間較少，他更向媒體表示，希望能以這些鼓勵的方式來幫助員工戒菸，而不是懲罰。自從Piala Inc.實行新規定後，該公司120名員工中，有30人享有額外假期，更成功吸引4名癮君子戒菸。

許多網友見狀直呼，「德政」、「我覺得不大便的更要獎勵吧！還幫公司省水」、「真的不懂為什麼抽煙會變成正當的偷懶理由」、「獎勵假算是很軟性的做法吧」、「鼓勵戒煙」。

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