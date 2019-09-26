「這裡不是吸菸區！」 抽菸男遭餐廳老闆滅火器「噴滿臉」

2019-09-26 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City,Utah）一名男子伯德（Jon Bird）在廣場抽煙時，因位置靠近該廣場一家餐廳的座位區，遭到老闆賈米森（Alex Jamison）用「滅火器」近距離攻擊，當場被「噴了滿臉」！

綜合外媒報導，伯德20日在加利文（Gallivan）中心附近廣場抽菸時，被旁邊餐廳的老闆「攻擊」，隨後他將影片上傳到自己的臉書，並寫下「請留意加利文中心的這個人」，除了希望能獲得這名「餐廳老闆」的個人資訊，也想尋求推薦的律師。

伯德表示，由於他正該處協助籌辦藝術節，當天下午5時30分抵達後先在廣場旁抽菸，他也指出，保全曾告訴他「可以」在廣場的「那個區域」抽菸；而從影片中可以看到，憤怒的餐廳老闆則表示「把菸熄掉，你不能在這裡抽菸」以及「這裡不是吸菸區，離開我的餐廳」，且搬出猶他州「禁止任何人在營業場所入口25英尺（約8公尺）內吸菸」的法律，而伯德則聲稱他有保持「安全距離」，「絕對」距任何入口和門窗都有25英尺遠。

證人斯奈德（Tim Snyder）表示，該處是大家公認的「吸菸區」，而伯德的女友也曾在賈米森按下滅火器前問他「你真的要為此噴他嗎？」，但他只回答「我要把那支菸熄掉」，隨後毫不猶豫的對著伯德的臉部直接噴灑滅火器，並在警方抵達前離開現場；伯德在吸入滅火器中的化學物質後，引起呼吸急促以及頭痛，他已於21日就醫檢查，目前也聘請了律師準備向賈米森索賠。

據報導，賈米森在猶他州擁有2間餐廳，事發後他也透過電視台發表道歉聲明，表示「我為自己的行為感到抱歉，沒有控制好自己、反應過度了。」，但他也補充，自己已經多次請伯德到吸菸區抽菸卻被無視，才會被激怒，而他只是想保護他的顧客以及附近居民的「權益」，從來沒有想過要「傷害」他人。

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美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City,Utah）一名男子伯德（Jon Bird）（左）在廣場抽煙時，因位置靠近該廣場一家餐廳的座位區，遭到老闆賈米森（Alex Jamison）（右）用「滅火器」近距離攻擊，當場被「噴了滿臉」！（圖擷取自太陽報影片）

據證人斯奈德（Tim Snyder）（中）表示，該處是大家公認的「吸菸區」，而伯德的女友也曾在賈米森按下滅火器前問他「你真的要為此噴他嗎？」，但他只回答「我要把那支菸熄掉」，隨後毫不猶豫的對著伯德的臉部直接噴灑滅火器。（圖擷取自太陽報影片）

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