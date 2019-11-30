為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

說好的感恩節？買星巴克咖啡竟被標註「豬」 美國警察被惹火了

美國奧克拉荷馬州基弗鎮（Kiefer）一名警察在感恩節執勤時幫同事們至星巴克買咖啡，卻收到「豬」字樣的標示。（圖擷取自Johnny O'Mara臉書）

美國奧克拉荷馬州基弗鎮（Kiefer）一名警察在感恩節執勤時幫同事們至星巴克買咖啡，卻收到「豬」字樣的標示。（圖擷取自Johnny O'Mara臉書）

2019-11-30 11:53:56

〔即時新聞／綜合報導〕感恩節是國外重要的一大節慶，但昨（29）天美國奧克拉荷馬州基弗鎮（Kiefer）有一名警察在假期中執勤時幫同事們到星巴克買咖啡，卻拿到一杯被標註「豬」字的咖啡，令當地警局局長奧瑪拉（Johnny O'Mara）非常不滿，事後星巴克總部也特別為此致歉。

綜合外媒報導，奧瑪拉週四（28日）在臉書公開這段故事，警局中一名警員到星巴克去幫同事們買咖啡，當時他們正在感恩假期執勤，但星巴克卻在給警員的飲料杯貼上「豬」字樣的標籤，奧瑪拉得知後相當不滿。

奧瑪拉說，「惹惱我的原因是對警察的不尊重，感恩節我們沒留在家裡陪伴家人，陪家人吃飯、踢足球，而是執勤」。不過，當他打電話給這家星巴克時，卻得到店員回應「樂意再換一杯正確標註名稱的咖啡」，令他更加不滿，並痛斥「騙我一次，是你可恥，但騙我兩次，就讓我感到被羞辱」。

對此，星巴克發言人門德斯（Jory Mendes）回應，「我們對警員經歷這段不愉快的情形深表歉意」，目前涉入的工作人員已暫停工作，將會深入調查事發經過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
壯觀！超大皮卡丘用臉著地 美感恩節遊行動漫氣球集體仆街
2019-11-29 15:11

壯觀！超大皮卡丘用臉著地 美感恩節遊行動漫氣球集體仆街
每年用掉2億根吸管！日本星巴克明年改用紙吸管
2019-11-29 11:18

每年用掉2億根吸管！日本星巴克明年改用紙吸管
信義「嘉和.」萬坪435藝文特區首排

信義「嘉和.」萬坪435藝文特區首排
喜憨兒為600公分耶誕樹點燈 義大皇家酒店飄愛心
2019-11-28 20:29

喜憨兒為600公分耶誕樹點燈 義大皇家酒店飄愛心
五心職場感恩節 老闆請吃炸雞
2019-11-28 14:38

五心職場感恩節 老闆請吃炸雞
新竹國賓大飯店主打年終住房專案

新竹國賓大飯店主打年終住房專案

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播