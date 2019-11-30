說好的感恩節？買星巴克咖啡竟被標註「豬」 美國警察被惹火了

美國奧克拉荷馬州基弗鎮（Kiefer）一名警察在感恩節執勤時幫同事們至星巴克買咖啡，卻收到「豬」字樣的標示。（圖擷取自Johnny O'Mara臉書）

2019-11-30 11:53:56

〔即時新聞／綜合報導〕感恩節是國外重要的一大節慶，但昨（29）天美國奧克拉荷馬州基弗鎮（Kiefer）有一名警察在假期中執勤時幫同事們到星巴克買咖啡，卻拿到一杯被標註「豬」字的咖啡，令當地警局局長奧瑪拉（Johnny O'Mara）非常不滿，事後星巴克總部也特別為此致歉。

綜合外媒報導，奧瑪拉週四（28日）在臉書公開這段故事，警局中一名警員到星巴克去幫同事們買咖啡，當時他們正在感恩假期執勤，但星巴克卻在給警員的飲料杯貼上「豬」字樣的標籤，奧瑪拉得知後相當不滿。

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奧瑪拉說，「惹惱我的原因是對警察的不尊重，感恩節我們沒留在家裡陪伴家人，陪家人吃飯、踢足球，而是執勤」。不過，當他打電話給這家星巴克時，卻得到店員回應「樂意再換一杯正確標註名稱的咖啡」，令他更加不滿，並痛斥「騙我一次，是你可恥，但騙我兩次，就讓我感到被羞辱」。

對此，星巴克發言人門德斯（Jory Mendes）回應，「我們對警員經歷這段不愉快的情形深表歉意」，目前涉入的工作人員已暫停工作，將會深入調查事發經過。

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