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壯觀！超大皮卡丘用臉著地 美感恩節遊行動漫氣球集體仆街

美國紐約梅西百貨感恩節大遊行於28日盛大展開，但由於狂風吹襲，導致操作者紛紛拉低氣球，皮卡丘看起來就像是用臉仆街。（美聯社）

美國紐約梅西百貨感恩節大遊行於28日盛大展開，但由於狂風吹襲，導致操作者紛紛拉低氣球，皮卡丘看起來就像是用臉仆街。（美聯社）

2019-11-29 15:11:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國一年一度的梅西百貨感恩節大遊行28日於紐約中央公園展開，各大流行動漫或次文化角色的大型氣球紛紛出場同歡，不過今年遇到狂風來襲，遊行者只好把氣球拉低避免被吹走，意外形成類似於跌倒的畫面，皮卡丘、金剛戰士、《冰雪奇緣》裡可愛的雪寶、麥當勞叔叔都被拍到彷彿仆街的一面。

《紐約時報》報導，大型氣球的操作者沒有讓各種動漫角色立起來，而是儘量拉著它們伏在地面上躲避強風，金剛戰士和麥當勞叔叔偶爾會趁著風小時站起來，圍觀人群便傳出陣陣的興奮歡呼。

在這當中，紅色金剛戰士的遊行之路相當坎坷，「身高」77英尺（約23.4公尺）的它始終無法雄赳赳氣昂昂地站起來，而是要一路仆街前進，膝蓋似互時不時會和柏油路面摩擦，右手拳頭也會在地上拖動。

不過，各類氣球裡面被風影響而「受傷」最重的可能是麥當勞叔叔，因為它在半路上左腿就已經消氣了，卻還是一路被拉著前進。

事實上，狂風對於大型氣球遊行可以說是大忌，1997年的紐約感恩節遊行中，《戴帽子的貓》（The Cat in The Hat）主角貓咪氣球被吹到撞向路燈導致多人受傷，其中一名婦女昏迷了將近一個月。

自此之後，紐約另立了嚴格的法規，避免大型氣球再度傷人，而這次的感恩節遊行每顆氣球都有警察在下方監管，幸好一路上都是有驚無險（一旦超過風速標準，警察可指示氣球離開遊行路線或當場放氣），才讓大型氣球們仆街的姿勢勉強「爬」完全程。

皮卡丘被拉低前進。（美聯社）

皮卡丘被拉低前進。（美聯社）

皮卡丘一直無法起身。（路透）

皮卡丘一直無法起身。（路透）

雪寶手部姿勢彷彿是真的滑倒了。（歐新社）

雪寶手部姿勢彷彿是真的滑倒了。（歐新社）

紅色金剛戰士用詭異的姿勢仆街。（路透）

紅色金剛戰士用詭異的姿勢仆街。（路透）

金剛戰士的右拳一直磨地。（歐新社）

金剛戰士的右拳一直磨地。（歐新社）

麥當勞叔叔站不起來。（歐新社）

麥當勞叔叔站不起來。（歐新社）

麥當勞叔叔左腳消氣。（法新社）

麥當勞叔叔左腳消氣。（法新社）

兒童繪本《書架上的精靈》主角原本是抱膝的姿勢，仆街後就像是在土下座。（美聯社）

兒童繪本《書架上的精靈》主角原本是抱膝的姿勢，仆街後就像是在土下座。（美聯社）

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